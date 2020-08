Плавки откровенного бикини сравнили с зубной нитью 

Модные бренды начали массово продавать новую модель купальников с экстремальным вырезом. Соответствующий материал публикует The Sun.

В число таких марок вошли Katch Me и I Saw It First: в их ассортименте появились купальные костюмы, нижняя часть которых выполнена в виде стрингов с высокой посадкой. В сети покупатели сравнили описанные плавки с «зубной нитью».

В частности, чересчур откровенные купальники смутили читателей Sports Illustrated. Так, пользовательница TikTok под ником nataliaaa1717 разместила на своей странице видео, на котором демонстрирует напечатанные на страницах издания изображения моделей в описанных костюмах.

Кадр из видео

Кадр из видео

Ролик стал вирусным и набрал 117 тысяч лайков. Пользователи сети принялись критиковать изделия в комментариях.