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Плавки откровенного бикини сравнили с зубной нитью 

Lenta.ru 6 часов назад
Модные бренды начали массово продавать новую модель купальников с экстремальным вырезом. Соответствующий материал публикует The Sun.
В число таких марок вошли Katch Me и I Saw It First: в их ассортименте появились купальные костюмы, нижняя часть которых выполнена в виде стрингов с высокой посадкой. В сети покупатели сравнили описанные плавки с «зубной нитью».
В частности, чересчур откровенные купальники смутили читателей Sports Illustrated. Так, пользовательница TikTok под ником nataliaaa1717 разместила на своей странице видео, на котором демонстрирует напечатанные на страницах издания изображения моделей в описанных костюмах.
Кадр из видео
Кадр из видео
Ролик стал вирусным и набрал 117 тысяч лайков. Пользователи сети принялись критиковать изделия в комментариях.

«Боже мой, вот умора — я хочу увидеть это на реальном человеке (а не на отретушированном фото)», «Это невозможно, интимная часть моего тела туда просто не поместится», «Вероятно, им пришлось приклеить нижнюю часть купальника на тело модели».

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