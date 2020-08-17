«Кажется, его больно носить. Рада, что я уже довольно взрослая и что мне никогда не придется носить такой мусор», «Ей следует взять размер побольше. Что с этими девушками с тату? Выглядит ужасно», «А где остальная часть купальника?», «Сможет ли она в нем ходить? 35 долларов за проволоку и крохотный кусок ткани», — высказывались они.