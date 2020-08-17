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Купальник сочли чересчур крошечным и обругали его 

Lenta.ru 3 часа назад
Покупатели раскритиковали модный бренд Fashion Nova за чересчур откровенный дизайн новой модели купальника. Соответствующие комментарии появились в The Sun.
На размещенном в Instagram-аккаунте марки кадре запечатлена модель Хлои Саксон (Chloe Saxon). Она позирует в слитном купальном костюме со змеиным принтом с высоко натянутыми трусами. Он оформлен глубоким декольте, а также вырезами на животе, талии и под грудью. Стоимость купальника Vitamin Sea Swimsuit на сайте бренда составляет 35 долларов (2555 рублей).
@chloesaxon
Пользователи сети сочли костюм чересчур крошечным и обругали его.

«Кажется, его больно носить. Рада, что я уже довольно взрослая и что мне никогда не придется носить такой мусор», «Ей следует взять размер побольше. Что с этими девушками с тату? Выглядит ужасно», «А где остальная часть купальника?», «Сможет ли она в нем ходить? 35 долларов за проволоку и крохотный кусок ткани», — высказывались они.

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