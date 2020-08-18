5 вещей, в которых женщина после 40 выглядит глупо

Возможно, мы привыкли носить эти вещи всю жизнь. Но после определенного возраста они будут смотреться на нас нелепо.

Очки с принтованной оправой

Аксессуары и украшения могут первыми выдать наш возраст. Поэтому к их выбору стоит подходить особенно серьезно. После 40 стоит отказаться от принтованных очков, особенно с «детскими» подвесками. Такая деталь на взрослой женщине выглядит нелепо и нисколько не прибавляет статуса.

Чем заменить: очками интересной формы и с цветными стеклами. Именно они расскажут о безупречном чувстве стиля и идеально завершат любой образ.

Бархатная юбка до пят

Юбка в пол тоже отсылает нас к образам бабушки, поэтому от этой модели лучше отказаться. Особенно осторожно нужно относиться к бархатным моделям. Какие-то из них стоит отложить в сундук на неопределенное время: Платья, жакеты и юбки из бархата: в чем мы выглядим роскошно, а что стоит вернуть бабуле.

Чем заменить: юбкой миди. Не стесняйтесь продемонстрировать прекрасные ноги и создать женственный образ. Миди прекрасно сочетается с любой обувью, поэтому такая юбка станет выгодной инвестицией в гардероб.

Огромная бесформенная сумка

Взрослая женщина более практична, поэтому временами грешит бездонными сумками, в которых может поместиться полквартиры. Не надо так! Бесформенная большая сумка делает образ неряшливым и ломает всю геометрию пропорций, отчего образ выглядит нелепо и дешево.

Чем заменить: аккуратной сумкой маленького или среднего размера. Идеальна сумка-коробка жесткой формы: она компактна, вместительна и смотрится суперстильно. Подберите идеальную сумку по дате вашего рождения: Трендовые сумки 2020: какая из них подойдет по знаку зодиака.

Серый тотал лук

Сказать, что этот образ «скучный», — значит не сказать ничего. Серый цвет придает такой же оттенок и лицу, отчего кожа выглядит блеклой и увядающей, а морщины становятся более заметными. Серый тотал лук создает образ ничем не примечательной и уставшей от жизни женщины, которой пора на пенсию.

Чем заменить: в 40 жизнь только начинается! Поэтому добавляем больше ярких жизнерадостных цветов в свой гардероб. Например, пастельные оттенки розового и фиолетового невероятно молодят и освежают, и даже образ выглядит богаче.

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Платье с пайетками

Пайетки и сами по себе коварны, но на зрелой женщине они смотрятся безнадежно дешево и безвкусно. К тому же такое платье будет полнить даже идеальную фигуру, а такого эффекта нам точно не надо.

Чем заменить: если хочется яркого образа, то заменяем пайетки цветным крупным принтом. Смотрится интересно и уникально — никто не останется равнодушным!

А от этих вещей стоит навсегда отказаться: 6 вещей, которые не стоит носить женщине после 40.