Эксперты моды назвали самые популярные купальники

Эксперты моды назвали модели купальников, которые стали самыми популярными за лето 2020 года среди модных блогеров, манекенщиц и знаменитостей. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Так, например, трендами стали бикини Bowkini, верхняя часть которых выполнена в виде банта. В подобных комплектах бренда Oh Polly позировали модели Дизая Шлотц (Desiree Schlotz), Тарша Оларте (Tarsha Olarte) и Анастасия Нова (Anastasia Nova).

@desireeschlotz

Востребованными стали также белые купальники той же марки, похожие на медицинскую маску для лица. Дизайн топа от комплекта Make A Splash стоимостью 40 фунтов стерлингов (3900 рублей) представляет собой два прямоугольных куска ткани, соединенных между собой тонкими ремешками. При этом изделие оголяет часть груди. Например, в нем сфотографировалась модель китайско-итальянского происхождения Адель Грисони (Adele Grisoni).

@desireeschlotz

Большим спросом также пользовались купальные костюмы с принтом тай-дай. Звезда популярного реалити-шоу Love Island Элли Браун (Ellie Brown) сфотографировалась в бикини синего цвета с упомянутым стилем окрашивания. Другая телезвезда, Зара Макдермотт (Zara McDermott), поделилась в соцсетях снимком в комплекте розового цвета с плавками с высокой посадкой.

@zara_mcdermott

Кроме того, знаменитости полюбили бикини из денима. Речь идет о комплекте Daisy Denim 2 Piece стоимостью 33 фунта стерлинга (3220 рублей) марки Fashion Nova. Отмечается, что он стал популярным благодаря британской модели Лоан Лав (Loan Love), которая опубликовала в своем Instagram фото в указанном изделии. Кадр был сделан во время ее отдыха в Каннах.