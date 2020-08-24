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Эксперты моды назвали самые популярные купальники 2020 года 

Lenta.ru 16 часов назад
Эксперты моды назвали самые популярные купальники
Фото: Lenta.ru
Эксперты моды назвали модели купальников, которые стали самыми популярными за лето 2020 года среди модных блогеров, манекенщиц и знаменитостей. Соответствующий материал публикует Daily Star.
Так, например, трендами стали бикини Bowkini, верхняя часть которых выполнена в виде банта. В подобных комплектах бренда Oh Polly позировали модели Дизая Шлотц (Desiree Schlotz), Тарша Оларте (Tarsha Olarte) и Анастасия Нова (Anastasia Nova).
@desireeschlotz
Востребованными стали также белые купальники той же марки, похожие на медицинскую маску для лица. Дизайн топа от комплекта Make A Splash стоимостью 40 фунтов стерлингов (3900 рублей) представляет собой два прямоугольных куска ткани, соединенных между собой тонкими ремешками. При этом изделие оголяет часть груди. Например, в нем сфотографировалась модель китайско-итальянского происхождения Адель Грисони (Adele Grisoni).
@desireeschlotz
Большим спросом также пользовались купальные костюмы с принтом тай-дай. Звезда популярного реалити-шоу Love Island Элли Браун (Ellie Brown) сфотографировалась в бикини синего цвета с упомянутым стилем окрашивания. Другая телезвезда, Зара Макдермотт (Zara McDermott), поделилась в соцсетях снимком в комплекте розового цвета с плавками с высокой посадкой.
@zara_mcdermott
Кроме того, знаменитости полюбили бикини из денима. Речь идет о комплекте Daisy Denim 2 Piece стоимостью 33 фунта стерлинга (3220 рублей) марки Fashion Nova. Отмечается, что он стал популярным благодаря британской модели Лоан Лав (Loan Love), которая опубликовала в своем Instagram фото в указанном изделии. Кадр был сделан во время ее отдыха в Каннах.
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Мода , Газета Daily Star
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