Как звезды скрывают свои недостатки

Быть звездой непросто. Слишком маленькая грудь — слишком большая грудь, слишком большая попа — вообще нет попы, тяжелые скулы — вообще нет скул… Найти баланс бывает сложно, но знаменитости справляются с этим с помощью нескольких фэшн-приемов. Рассказываю, каких именно.

Плотность и текстура ткани

@emrata

Начните шопинг с выбора материалов. Чтобы создать стройный силуэт, обратите внимание на тонкие ткани: хлопок, кашемир и трикотаж сделают формы более мягкими, женственными и подтянутыми. Бархат, вельвет и кожу лучше выбирать тем, кто не боится стать немного больше: эти материалы жутко увеличивают. Впрочем, некоторые звезды этим активно пользуются и специально выбирают провокационный атлас или даже латекс.

Пример нарядов из легкой ткани найдете в гардеробе Эмили Ратаковски, а более сложные варианты — у Рианны

Колорблок и скинни

@ashleygraham

Даже фигуру без видимых особенностей можно сделать откровенно плохой. Так бывает, когда пропорции одежды не соответствуют пропорциям тела: мешковатый свитшот, слишком короткие брюки и туфли с квадратам мысом не красят даже моделей.

Да, иногда очень сложно вылезти из кокона многослойности, но именно это в конечном счете помогает выглядеть здорово. Например, контрастные верх и низ выделяют талию, а при правильном выборе фасона еще и удлиняют ноги. Обтягивающие вещи, например, юбки-карандаши, не подчеркивают, а сглаживают формы. Пример и вдохновение: Мэрайя Кэри , Октавия Спенсер, Мелисса Маккарти , Эшли Грэм.

Геометричные принты

@kimkardashian

Небольшие особенности фигуры и лица можно скорректировать с помощью принтов.

Например, плоскую попу сделать больше и «сочнее» можно с помощью мелкого принта — так часто делают современные знаменитости, особенно девушки из семьи Кардашьян. И напротив, большую попу слегка «уменьшить» поможет монохромная юбка.

Эмма Стоун. Сделать силуэт более вытянутым и стройным поможет полоска. Так делает Кейт Уинслет

Конечно, не каждый принт обладает волшебной силой делать силуэт стройным и соблазнительным, а только тот, который подходит именно вам: 8 принтов, которые сделают вашу фигуру идеальной.

Аксессуары вместо пластики

@xenia_sobchak

Обычно под недостатками мы понимаем в первую очередь особенности фигуры, но иногда и лицо может быть далеким от современных идеалов. Например, мое слишком круглое и «тяжелое» — спасибо нависшему веку и носогубным складкам. Компенсировать такого рода недостатки можно с помощью аксессуаров.

Визуально вытянуть лицо помогают длинные серьги и удачные очки. Тут правила очень простые: круглому лицу — угловатые модели, квадратным — круглые и так далее. Также важно, чтобы оправа не выходила за рамки лица и подчеркивала бровь, а не скрывала ее.

Конечно, однозначных правил нет. Например, у Ксении Собчак овальное лицо, но она часто носит «кошачий глаз». Выглядит ли девушка при этом плохо? Нет!

Очкам в образах Собчак вообще можно посвятить целую диссертацию. Она умело использует этот аксессуар, добавляя нарядам иногда строгости, иногда пикантности и лоска. Сравните, какие оправы девушка выбирала во время выборов, а какие носит сейчас.

В то время она выбирала достаточно купные вайфареры, с заметной черной оправой. Они создавали дополнительную структурность, привлекали внимание к глазам, делали взгляд более выразительным и осмысленным. В конце концов, такая модель ассоциируется у нас с высоким уровнем интеллекта, что тоже не могло не подкупить стилиста девушки.

Сегодня Ксения выбирает более игривые модели: все тот же «кошачий глаз» или, например, авиаторы с тонкими, практически незаметными дужками. Они, напротив, делают образ более расслабленным, легким и даже летним. Собчак выглядит в них моложе и современней — хороший выбор для человека, который активно продвигается в социальных сетях.

Элементы, которые подчеркнут достоинства

@jlo

Иногда не нужно мудрить и использовать хитрые приемы, чтобы скрыть недостатки. Можно просто сделать акцент на достоинствах! Например, Бейонсе умело скрывает полные ноги, выбирая наряды с активным принтом и декором в зоне декольте, а Джей Ло «сглаживает» фигуру с помощью юбок-карандашей.

Во-первых, можно буквально «выделить» определенную зону. Например, перья в зоне груди отвлекут от больших бедер.

Во-вторых, обратиться к цвету. Теплые оттенки всегда выглядят объемнее, поэтому с их помощью можно выделить зоны, которых «не хватает», а холодными тонами замаскировать лишний вес.

В-третьих, компенсировать размеры можно с помощью аксессуаров. Например, рука с массивным браслетом всегда будет казаться небольшой и хрупкой.