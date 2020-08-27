Популярная актриса назвала 3 нужные вещи в гардеробе

Популярная американская актриса Эшли Бенсон перечислила три самые нужные вещи для стильного гардероба. Ее слова приводит Page Six.

В ответ на вопрос журналистов о том, какие вещи обязательно должны быть в наличии у каждого человека, 30-летняя знаменитость назвала три предмета одежды унисекс: винтажные джинсы бренда Levi's, кожаную куртку и качественную белую футболку.

Кроме того, Бенсон отметила важность аксессуаров для создания любого образа.

«Когда дело доходит до очков, я обычно выбираю черную оправу. Мне нравятся авиаторы или же очки квадратной формы», — подчеркнула звезда сериала «Милые обманщицы».

Американка добавила, что этим летом почти не выходила из дома из-за пандемии коронавируса, поэтому своей новой любимой вещью она назвала спортивные штаны. При этом Бенсон отметила, что в последнее время «прилагает больше усилий к формированию гардероба», поэтому все чаще отдает предпочтение одежде из шелка. «Я люблю платья-комбинации. Они такие удобные и шикарные, что их можно носить и днем, ​​и ночью», — пояснила актриса.

Ранее в августе был составлен список самой культовой модной одежды всех времен. Например, на первое место рейтинга попали джинсы Levi's 501, впервые изготовленные в 1873 году. Второй в списке стала джинсовая куртка того же бренда, а третью позицию заняли кроссовки Nike Air Max.