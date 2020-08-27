Как на обуви от Лабутена появилась красная подошва

Красная подошва обуви Кристиан Лабутен , пожалуй — самый яркий пример того, насколько неординарно можно заявить о себе миру. А после скандальной песни группы «Ленинград» мечтать о культовых туфлях на шпильках стали миллионы людей. Но знаете ли вы, как появилась красная подошва тех самых лабутенов?

Каблуки придумали не для того, чтобы их носили женщины. Это утверждение беспощадно рушит устоявшиеся стереотипы, ведь какой еще элемент женского гардероба сравнится с туфельками по красоте и сексуальности? Однако стоит полистать книги об истории европейской моды: законодателем тренда стал Людовик XIV, известный как «король-солнце».

Именно он в XVII веке издал указ, согласно которому обувь на красной подошве могли носить исключительно придворные короля. Таким образом, туфли стали особой привилегией, маркером, отличавшим людей благородного происхождения.

Аристократы XVII века массово переобулись в туфли на каблуках, но столкнулись с проблемой: эта обувь совершенно не подходила для ежедневной носки.

Оказывается, Людовик позаимствовал дизайн у… армии персов. Удивлены? Такая обувь действительно использовалась на Ближнем Востоке для обмундирования кавалерии. Стоя в стремени на каблуке, было легче удерживать равновесие, доставать лук и стрелы во время боя. Шах Аббас I старался всеми силами укрепить отношения с Западной Европой в конце XVI века, именно он собрал крупнейший полк кавалерии в мире, и он же в 1599 году отправил в Европу первую дипломатическую миссию из Персии.

Персидская «новинка» пришлась по вкусу европейской аристократии, и, чтобы еще сильнее подчеркнуть свою значимость, каблуки стали делать чуть выше. Ходить по улице в такой обуви было практически невозможно, туфли не были предназначены для носки по разбитым дорогам. Однако это мало кого волновало: аристократические наряды всегда славились вычурностью и помпезностью при минимальной функциональности. Да и не ходили важные особы пешком по улицам, так что могли себе позволить щеголять в туфлях по дворцовому паркету.

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Сам Людовик полюбил каблуки за то, что они делали его визуально выше. При росте всего 1,63 м он носил 10-сантиметровые каблуки, которым бы позавидовали современные модницы. Так король выглядел более убедительно, позируя для картин с батальными сценами. Подошва всегда была исключительно красной, ведь туфли воспринимались как часть воинского обмундирования. Вскоре такие туфли стали знамениты по всей Европе — например, в 1661 году в такой обуви щеголял Карл II во время коронации в Англии.

Интересно, что женщины переняли каблуки именно как часть мужского наряда. Первые попытки ходить в такой обуви возникли одновременно с экспериментами по ношению короткой мужской стрижки и мужских головных уборов. Приоритеты поменялись лишь в конце XVII века, тогда на женской обуви каблук становится тоньше, а мужчины постепенно отказываются от него вовсе. По мнению историков моды, мужчины выбрали функциональность, тогда как женщины остались верны «отвоеванным» каблукам.

Спустя несколько столетий другой француз Кристиан Лубутен (Christian Louboutin) снова возродил интерес к обуви с красной подошвой. Кстати, можно отметить, что появление в моде шпилек — это тоже его заслуга, до этого девушки носили очень массивную обувь. Причем чем выше, тем лучше, так считал дизайнер. Среди его моделей обуви самый низкий каблук — 10 сантиметров.

А легендарные лабутены с красной подошвой появились в начале 90-х годов, когда при создании очередной модели голову мастера посетила мысль, что чего-то не хватает. Работа не двигалась, и это вызывало раздражение, а тут еще ассистентка сидела рядом и просто красила ногти. Кристиан взял и вырвал у нее лак (а он оказался красным) и в отчаянии выкрасил им подошву. Забавно, а что если бы цвет лака оказался фиолетовым, сложилось бы все так удачно? Вот с тех самых пор красная подошва — основная отличительная черта обуви от Лубутена.