Какие ошибки совершают женщины при выборе бюстгальтера

Согласно исследованиям, 80% женщин неверно выбирают себе бюстгальтер, неправильно подбирая модель или ошибаясь в размерах. Выбор этого деликатного предмета гардероба таит в себе много нюансов. Мы собрали самые популярные из них.

1 Застежка не на своем месте

Эт.а деталь бюстгальтера должна находиться по центру спины, не подниматься в район лопаток и не провисать вниз. Иначе бюстгальтер перестает выполнять свою основную поддерживающую функцию, превращаясь просто в красивый, но бесполезный предмет гардероба. Изменение размера чашек или длины пояса бюстгальтера поможет решить вашу проблему.

2. Спадают бретельки

Это скорее говорит об ошибке в выборе размера белья, чем о том, что у вас какие-то неправильные плечи. Если размер выбран правильно, не забывайте подтянуть или ослабить бретельки до комфортной длины. В идеале под бретели бюстгальтера должен без труда помещаться палец, при этом они не должны спадать с плеч. Если у вас небольшая грудь, можете вообще выбирать модели без лямок, так как основную поддерживающую функцию выполняет пояс бюстгальтера. Если грудь большая, отдайте предпочтение моделям с достаточно широкими лямками.

3. Вам не нравится вид собственной груди в бюстгальтере

Если грудь «теряется» в бюстгальтере, оставляя много пустого пространства в чашках, то, может быть, вы похудели и вам стоит задуматься о покупке нового, с меньшим размером чашек. Если верхний край чашек передавливает грудь, образуя некрасивый валик, то пора обзавестись бюстгальтером большего размера.

4. Грудь выпадает из чашек

Если грудь выпадает сверху, это говорит о том, что бюстгальтер вам мал, если снизу — о том, что он великоват. Если чашки при этом впору, обратите внимание на размер пояса бюстгальтера. Грудь выпадает во время физической активности? Обзаведитесь специальной спортивной моделью. У нее большая площадь покрытия, такая одежда надежно фиксирует грудь, не сдавливая ее и позволяя избежать растяжения Куперовых связок.

5. Перемычка не прилегает к телу

Кусочек ткани между чашек бюстгальтера должен плотно прилегать к телу. Это признак того, что чашки держат грудь, а не просто сдавливают ее. У некоторых моделей, обещающих визуальное увеличение размера груди, такая перемычка отсутствует вовсе. Из-за этого грудь не фиксируется физиологичным образом, а просто сдавливается с боков, что приводит к натираниям и нарушению кровообращения.

6. Пояс бюстгальтера неправильно прилегает к телу

Это самая важная часть белья, каркас, который держит грудь, поэтому важно, чтобы пояс был подобран по размеру. Для определения размера возьмите сантиметровую ленту и попросите кого-нибудь помочь измерить обхват под грудью. Делая замеры самостоятельно, легко ошибиться, неправильно расположив ленту, задрав ее вверх или слишком опустив вниз. Пояс не должен сдавливать тело, образуя валики кожи по обеим сторонам, и не должен быть слишком свободным. Поэтому если он потерял эластичность и растянулся, пора заглянуть в магазин нижнего белья.

7. Белье причиняет вам дискомфорт

Бюстгальтер раздражает кожу, а после снятия бра она чешется и покрывается красными пятнами? Выбирайте белье из дышащих натуральных тканей. Синтетика может быть слишком жесткой для нежной кожи груди. Если у бюстгальтера не регулируются бретели, это создает сильное давление на плечи, что вызывает неприятные ощущения.

8. Ваше тело изменилось — меняйте бюстгальтер

Если вы похудели, то ваша грудь, скорее всего, тоже уменьшилась. Поэтому настало время обновить гардероб, выбрав новое комфортное белье с учетом вашего преображения. Если вы ждете ребенка, из-за растущего живота может увеличиться не только сама грудь, но и грудная клетка. В этот трепетный период выберите мягкое бесшовное белье из натуральных тканей.