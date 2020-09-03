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Вещи, которые выдают в вас «теток» 

Диана Товсепова 8 часов назад
Вещи, которые выдают в вас «теток»
Фото: Соцсети
Возраст человека выдают не только морщины вокруг глаз или седые волосы, но и вещи, которые он носит каждый день. Так какие же «возрастные» предметы, говорят об их обладателе, что он давно уже не молод и беззаботен?
Самый взрослый аксессуар для телефона — чехол-книжка. Говорят, это очень удобно, ведь в чехол можно «уложить» кредитные карты и деньги. Но заметьте, что такие чехлы можно увидеть только в руках у людей среднего возраста. Молодежь же предпочитает для своих смартфонов простые силиконовые чехлы.
Визитницы также могут рассказать о возрасте своего обладателя. Ведь сейчас популярность самих визиток сократилась, а уж чтобы собрать достаточное количество для отдельной книжки надо иметь немаленький «стаж» работы.
Кстати, электронная книга хоть и является вполне современным техническим средством, также говорит о почтенном возрасте своего обладателя. Молодежь же любит держать все в одном гаджете, и книги, как правило, тоже читает с телефона.
Целлофановые пакеты и мини-аптечка, бережно сложенные в сумку, несомненно, говорят об опытности человека. Молодые люди просто забегают в магазин «когда придется» и, чаще всего, не думают о том, что в дороге им могут понадобиться лекарства.
Возраст человека прослеживается и в выборе аксессуаров.
Например, толстые золотые цепочки, бижутерия с крупными камнями, массивные броши и несколько золотых колец на руках также говорят о старшем поколении.
Соцсети
Большие кошельки (обязательно с фотографией в кармашке) и портмоне также пользуются популярностью у людей среднего возраста. Молодежь же вполне справляется с одной пластиковой карточкой, а с появлением электронного кошелька и вовсе без нее.
Из предметов одежды в «возрастные» без сомнений можно отнести норковые шапки, кожаные перчатки и наброшенные на плечи шали.
Однако, стоит отметить, что юные модники иногда заимствуют идеи у старшего поколения. Так, еще два года назад очки на цепочке носили только пожилые люди, однако в этом году такой аксессуар стал одним из ярких трендов и среди молодежи.
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