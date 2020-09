4-6 сентября в онлайн-формате пройдет новый выпуск Global Talents Digital. На международном событии 100 участников из 34 стран и территорий объединились, чтобы раскрыть для зрителей тему sustainability. Мероприятие проходит при поддержке и участии крупнейших некоммерческих организаций со всего мира: Fashion Revolution, Global Fashion Exchange (Великобритания); Фонд «Второе дыхание» (Россия); Redress Design Award (Гонконг, Китай); Impact Fashion Show, Remake, The Sustainable Angle (США); Fashion Takes Action (Канада); XSProject (Индонезия); Good On You (Австралия) и другие, которые активно развивают идеи устойчивого развития в области моды.

Крупнейшие региональные недели моды на трех континентах объединились для этого онлайн-события, посвященного этичной моде и устойчивому развитию текстильной индустрии. Национальная палата моды в сотрудничестве с Japan Fashion Week Organization, South African Fashion Week, Kampala Fashion Week, Lagos Fashion Week, São Paolo Fashion Week, Indonesian Fashion Designers Association, Fashion Design Council of India и другими представит 65 брендов из 23 стран, работающих в одном или нескольких направлениях, таких как upcycling, recycling, ethical fashion, slow fashion, zero waste и digital wear.

Дизайнеры реальной и digital-одежды, секонд-хенды, художники, стартапы, НКО, AR, цифровые модели и десятки коллабораций. Зачем еще стоит виртуально посетить Global Talents Digital?

Смотрите прямую трансляцию Global Talents Digital 4 — 6 сентября на Рамблере.

Не заскучать: дополненная реальность, Instagram-маски, see now buy now

Видеопрезентации sustainable-дизайнеров будут содержать элементы AR. В дополненной реальности зрители смогут узнать состав изделий, увидеть, как влияет мода на окружающий мир и природу, а также рассмотреть коллекции дизайнеров на цифровых аватарах. Совершать онлайн-покупки sustainable-одежды можно будет прямо во время трансляций.

Участники Global Talents Digital в сотрудничестве с MOD — платформой цифровой одежды — создали слоганы, паттерны и различные изображения, которые можно перенести на свою одежду прямо из приложения, тем самым поддержав идею разумного потребления. Также, специально к мероприятию, участники Global Talents Digital создали маски для Instagram Stories: пользователи социальной сети смогут примерить сумку или необычный аксессуар, нанести макияж или добавить вдохновляющую цитату прямо к себе на одежду: "Reuse or refuse" предлагает XSProject, Global Fashion Exchange напоминает о "SWAPPERTUNITY", Fashion Takes Action выбирает "Progress over Perfection", Фонд «Второе дыхание» предпочитает "Wear slow" — маски будут доступны в специальном разделе официального Instagram-аккаунта @mbfwrussia

День московских дизайнеров

4 сентября московские бренды представят sustainable-коллекции на Global Talents Digital. Международный экспертный совет выбрал 10 дизайнеров из Москвы для участия в событии. В программе Дня московских дизайнеров 3 прямые трансляции показов дизайнеров SL1P, RCP 4.5, SEMILETOVA и 7 видеопрезентаций брендов SERAYA, RigRaiser, ATUMATU, RADICAL CHIC, BLANC, KREMLYAKOVA, HOLY MHPI* by MOSCOW ART INDUSTRIAL INSTITUTE.

Digital-галерея "Update ID Settings"

6 сентября на Global Talents Digital откроется виртуальная галерея "Update ID Settings". Известные и молодые художники покажут зрителям работы, вдохновленные темой sustainability: Эбен МакКриммон (Австралия); Кристина Уорнер (Великобритания); Пол Эстевес, Тимо Хельгерт (Германия); Ли Ирвин, aka Peak Emotions (Ирландия); Аннибаль Сиконолфи, aka Inward (Италия); Александр Забей Ворота (Катар); Карлос Алехандро Перез Руиз (Мексика); Ири Вата (Нидерланды); Александр Певчев (Россия); Алексей Северин (Россия / Италия); Джонатан Мюллер, aka JonMue-Collages (Швейцария) и Джон Нурландер (Швеция). Расписание работы digital-галереи будет размещено на официальном сайте события https://globaltalents.digital/

Воркшопы по созданию одежды, принтов и аксессуаров от дизайнеров со всего мира

Дизайнеры со всего мира проведут серию мастер-классов по созданию sustainable-изделий. Как сделать сумку из рубашки или принт на футболку? Как сделать топ из джинсовых шорт или колье-чокер своими руками? Украшение из кофейных капсул или мини-кардиган из шарфа; вторая жизнь старой рубашки; натуральное окрашивание растениями и цветами — все это и многое другое представлено в программе воркшопов Global Talents Digital. Полное расписание мастер-классов — на сайте события https://globaltalents.digital/

За музыкальное сопровождение на Global Talents Digital отвечает Максим Рахматуллин.