Мы нашли несколько главных антитенденций, по которым можно понять, что девушка очень далека от моды.

1. Комплектный вязаный набор

Масс-маркеты пестрят такими наборами для ленивых: а что, примерил шапочку, а к ней как раз в комплекте и шарфик с варежками. Очень удобно и голову морочить остальным не надо. Конечно, выбирать и носить вам.

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Однако такой комплектный вязаный набор смотрится слишком очевидно и очень простит образ. Лучше переберите все свои комплекты, замиксуйте их между собой или докупите в магазине шарф или шапку другого яркого оттенка.

2. Джинсы скинни и сапоги на шпильках

Наши два любимых врага: скинни и шпильки. Обе вещи можно носить лишь тем отчаянным дамам, кому неважно свое здоровье.

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Сапоги на шпильках в сочетании с обтягивающими джинсами создают адский комплект, который может спровоцировать не только травмы и проблемы со здоровьем, но и риск стать главным фэшн-посмешищем. Лучше отказаться от этого сочетания в пользу комфортного и менее опасного.

3. Спортивная поясная сумка с утонченным стилем

Если вы девушка, которая любит одеваться с иголочки, вставать на каблучки и украшать себя шелковым платочком, — спортивная поясная сумка точно не для вас. Начнем с того, что она стала антитрендом примерно год назад. Тем более она просто не впишется в повседневный стиль с нотками романтизма — куда лучше будет смотреться сумка-багет или небольшой трапециевидный тоут. А бесформенную поясную сумку лучше брать с собой на длительные оздоровительные пробежки.

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4. Сочетание зеленого и фиолетового в образе

Что может быть плохого в сочетании насыщенного зеленого и не менее насыщенного фиолетового? Ну, все вокруг будут называть вас спелым баклажанчиком, а вы уже гадайте, это из-за несуразного цветового сочетания, или они вашу фигуру оскорбили… Лучше лишний раз свериться с трендовыми цветами 2020-2021, чтобы потом не чувствовать себя неуверенно.

5. Снуд и шуба

Обнаружить красотку, не следящую за модой, но активно пытающуюся выделиться, легко. Она, скорее всего, будет облачена в меховой полушубок и вязаный снуд. Этакая Марфушка краса-девица устарела уже лет десять как. А если все узнают, что шуба из натурального меха, клочья полетят в стороны…