5 осенних вещей, от которых пора отказаться 

В этом списке не будет очевидных антитрендов вроде мехового жилета и ботильонов на шпильке и платформе. Здесь мы расскажем о вещах, которые все носили с удовольствием совсем недавно, но сейчас они делают образ посредственным и убивают наш стиль.

1. Короткое пальто

Вот что точно давно пора выбросить, так это пальто длиной до середины бедер. Мало того что оно не очень защищает от холодного осеннего ветра, так еще визуально делит силуэт пополам, делая фигуру короче.

Я Покупаю

Короткое пальто выглядит неженственно, а в сочетании с брюками и вовсе выглядит ужасно. Лучше остановить свой выбор на классических пальто ниже колен (этой осенью актуальны пальто миди), чтобы создать современный элегантный образ.

2. Кепка-картуз

Эти кепки успели поносить все модницы без исключения. И именно поэтому этот головной убор примелькался и успел всем надоесть всего за один сезон. К тому же кепка-картуз подходит далеко не всем типажам девушек.

Я Покупаю

В этом сезоне скажем кепке «пока» и заменим ее элегантной шляпкой с высокой тульей или платком-тюрбаном (шапки-тюрбаны тоже актуальны).

3. Свитер с кружевом

Удлиненный свитер с пришитыми кружевными элементами и воротником-хомутом тоже пора сдать на переработку.

Я Покупаю

Когда-то это выглядело очень соблазнительно, и в таких свитерах ходили практически все стритстайл-блогеры. Но, как и все, что было горячим трендом, свитер с кружевами быстро перестал быть актуальным.

4. Сапоги-чулки

Сапоги, обтягивающие ноги, как колготки, были супертрендом в прошлом сезоне. Но эта слишком соблазнительная пара обуви быстро всем надоела.

Я Покупаю

Плюс, с сапогами-чулками сложно создать множество разнообразных образов — они не настолько универсальны, как казалось раньше.

5. Снуд

Этой осенью снуд выглядит скучно и мешает нам создавать интересные и женственные образы (а еще мы выглядим в нем как гусеница).

Я Покупаю

Снуды продержались с нами очень долго, поэтому нам не жалко с ними расставаться. Заменяем их более удобными и универсальными шарфами крупной вязки. В тренде длинные модели с бахромой и полосатым принтом.