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День московских дизайнеров открыл Global Talents Digital 

Партнерский материал 13 часов назад
День дизайнеров открыл Global Talents Digital
Фото: SEMILETOVA (Moscow)
Уже более 600 000 просмотров собрал День московских дизайнеров в рамках Global Talents Digital в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте. Global Talents Digital также транслируется на площадках более 100 медиапорталов и социальных сетей. За показами и презентациями дизайнеров из 33 стран мира следят крупнейшие российские и международные издания, концепт-сторы, шоурумы и т. д.
Участников Global Talents Digital представляют ведущие региональные недели моды — от московской Mercedes-Benz Fashion Week Russia до Недели моды в Токио.
Десять московских sustainable-брендов при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы представили свои коллекции в первый день международного события. Дизайнеры также использовали дополненную реальность (AR — augmented reality) в своих работах. Специально созданные AR-элементы призывают зрителя задуматься о проблемах этичной моды и окружающего мира.
Возвращение в Москву физических показов, виртуальные модели и дополненная реальность — как прошел первый день Global Talents Digital.
Смотрите оставшиеся 2 дня прямых эфиров в официальной группе Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
За музыкальное сопровождение на Global Talents Digital отвечает Максим Рахматуллин (www.instagram.com/rhmtllin & www.instagram.com/kruzhok_radio)
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