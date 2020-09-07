День дизайнеров открыл Global Talents Digital

Уже более 600 000 просмотров собрал День московских дизайнеров в рамках Global Talents Digital в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте . Global Talents Digital также транслируется на площадках более 100 медиапорталов и социальных сетей. За показами и презентациями дизайнеров из 33 стран мира следят крупнейшие российские и международные издания, концепт-сторы, шоурумы и т. д.

Участников Global Talents Digital представляют ведущие региональные недели моды — от московской Mercedes-Benz Fashion Week Russia до Недели моды в Токио.

Десять московских sustainable-брендов при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы представили свои коллекции в первый день международного события. Дизайнеры также использовали дополненную реальность (AR — augmented reality) в своих работах. Специально созданные AR-элементы призывают зрителя задуматься о проблемах этичной моды и окружающего мира.

Возвращение в Москву физических показов, виртуальные модели и дополненная реальность — как прошел первый день Global Talents Digital.