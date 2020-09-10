Женщины запустили тренд на «голые» велосипедки 

Популярные интернет-пользовательницы запустили новую моду на шорты-велосипедки телесного цвета.

Особую популярность приобрели шорты модели Force Scrunch, стоимостью $52 (3900 рублей). В соцсетях это предмет одежды прозвали «голым» из-за расцветки, создающей иллюзию голых ног.

Блогеры и модели предпочитают сочетать модные велосипедки с кроп-топами, футболками, толстовками, туфлями на каблуках или кроссовками. Некоторые демонстрируют тренд в сочетании с рубашками, оверсайз-пиджаками и вязанными кардиганами.