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Женщины запустили тренд на «голые» велосипедки 

News.ru 4 часа назад
Женщины запустили тренд на «голые» велосипедки
Фото: News.ru
Популярные интернет-пользовательницы запустили новую моду на шорты-велосипедки телесного цвета.
Особую популярность приобрели шорты модели Force Scrunch, стоимостью $52 (3900 рублей). В соцсетях это предмет одежды прозвали «голым» из-за расцветки, создающей иллюзию голых ног.
Блогеры и модели предпочитают сочетать модные велосипедки с кроп-топами, футболками, толстовками, туфлями на каблуках или кроссовками. Некоторые демонстрируют тренд в сочетании с рубашками, оверсайз-пиджаками и вязанными кардиганами.
Фото в популярном образе в том числе разместила Ким Кардашьян. Известный блогер Шана Мошен показала сочетание шорт с укороченной толстовкой, а пользовательница ominamichelleboutique — с чёрным коротким топом и туфлями на высоком каблуке в тон, передаёт Daily Mail.
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