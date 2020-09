Дизайнеры предложили отказаться от покупки одежды

Второй выпуск онлайн-события Global Talents Digital посмотрели более 7 млн раз (учитывались все площадки — социальные сети и медиа). 103 участника из 34 стран и территорий объединились, чтобы раскрыть для зрителей тему sustainability. Коллекции дизайнеров, работы художников, виртуальных моделей в сотрудничестве с НКО и технологическими стартапами смотрели в 1519 городах по всему миру. Трансляции мероприятия велись на 100 ведущих международных онлайн-платформах, а также на площадках социальных сетей. Крупнейшие локальные Недели моды и НКО поддерживали sustainable-таланты со всего мира.

“Sustainable-дизайнеры со всего мира, которые представили коллекции на Global Talents Digital, — это фундамент развития этичной моды. Однако участники Global Talents Digital призывают всех участников традиционной модной цепочки сфокусироваться на улучшении окружающего мира. Организаторы проекта, Фонд моды и Национальная палата моды, предлагают переосмыслить концепцию потребления, временно отказаться от покупки fast fashion, обратить внимание на локальные марки и сделать выбор в пользу этичных брендов”, — рассказывает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

ПОКАЗЫ БЕЗ ГОСТЕЙ

Центральным событием в рамках мероприятия стал День московских дизайнеров.

«Столичные дизайнеры одежды представили свои коллекции в самых актуальных и перспективных направлениях моды и продемонстрировали высокий уровень проработки проектов и готовность соответствовать передовым трендами в индустрии. Участники использовали для своих презентации технологии дополненной реальности получили возможность продвижения своих брендов на международном уровне»,

— сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин

10 московских брендов: SERAYA, SEMILETOVA, RigRaiser, ATUMATU, RADICAL CHIC, BLANC, SL1P, RCP 4.5, KREMLYAKOVA и HOLY MHPI* by MOSCOW ART INDUSTRIAL INSTITUTE при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы представили свои коллекции в рамках Global Talents Digital. Новый выпуск проекта был посвящен осознанному потреблению и устойчивому развитию модной индустрии. Московские бренды применили инновационный подход к взаимодействию со зрителями, включив в свои видеопрезентации виртуальных моделей и дополненную реальность (AR — augmented reality). День московских дизайнеров получил широкое освещение со стороны блогеров и инфлюенсеров. Прямые трансляции показов без гостей прошли в Москве на площадках дилерских центров Mercedes-Benz «Авилон Легенда» и «Панавто», а также в ГБУК г. Москвы «Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова». Стилисты сети салонов MONE при поддержке бренда MONE PROFESSIONAL создали трендовые образы моделей к live-stream-показам.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ, ЕСЛИ ПРОПУСТИЛИ?

Видеопрезентации и лайвы показов

Digital-галерея «Update ID Settings»

Специальные коллаборации

Воркшопы

Видеопрезентации НКО

Виртуальные шоу

Видеопрезентации стартапов

Global Talents Digital придерживается принципов diversity и inclusivity. 67 брендов из 23 стран представили свое видение устойчивой моды, следуя принципам sustainability. В ближайшее время видеоконтент и AR-работы участников будут доступны на сайте события

УЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Участник Global Talents Digital Джулиана Гарсия Белло из Нидерландов во время события заняла первое место в конкурсе Redress Design Award — крупнейшем мероприятии, занимающемся повышением осведомленности начинающих дизайнеров из разных стран мира о принципах и методах устойчивого производства и циркулярной моды.

СКАЧАТЬ НОВУЮ ОДЕЖДУ ИЛИ ПРОКАЧАТЬ СТАРУЮ

Участники Global Talents Digital в сотрудничестве с MOD — платформой цифровой одежды — создали слоганы, паттерны и различные изображения, которые можно перенести на свою одежду прямо из приложения, тем самым поддержав идею разумного потребления. В спецразделе GTD можно скачать 18 принтов и паттернов от дизайнеров со всего мира.

103 УЧАСТНИКА

Помимо московских брендов, в Global Talents Digital приняли участие российские и зарубежные дизайнеры, digital-художники, виртуальные модели, НКО (некоммерческие организации) и технологические стартапы.

Российские: Authentic Linen Brand KOTOMÂ, brevno, СHUUDO_YUUDO, Cocoshnick Headdress, Ginger Ocean, MANIFEST, Mira Fedotova, PIJMAK, Polina Gorkovenko, POLYARUS, Recycle.Object, Ría Studio, Two eagles, STROGO vintage и SVALKA.

Зарубежные: CHAIN & Zoe Dvir (Аргентина / Израиль); Juan de La Paz & Global Fashion Exchange (Боливия); GBGH by Jacqueline Barbosa (Бразилия); Fanfare Label, Krishma Sabbarwal (Великобритания); KOLO Berlin (Германия); ADI KARNI VAGT, ALON LIVNÉ — Else | Featuring Virtual Model Linda Knight Of ZOE01, VALENTINS (Израиль); NS GAIA, Shweta Chaklader (Индия); Aldrè Indrayana & Cota Cota Studio, AM by Anggiasari, Emmy Thee & XSProject, Gregorius Vici, Rosie Rahmadi (Индонезия); 404 STUDIO, ALASKA, Olivia Barthe, Paula Ulargui (Испания); BAY (Кыргызстан); SOUND.ON & Leen Nizameddin (Канада / ОАЭ); ZUDI by Judy Tang (Китай); Angela Reyna (Мексика); Bola Yahaya, CHéCHI, Cute-saint, NKWO, Redbutton (Нигерия); CHANDENIE, GARCIABELLO (Нидерланды); Graciela Huam (Нидерланды / Перу); ARTO (Перу); FNMeka, UNHUEMAN (США); Hilal Sevencan, Lila Ziyagil & Bensu Gök (Турция); NCYZIP (Украина); Munay Sisters (Чили); Hemplove (ЮАР); LASSCUTOK, PAINTERS (Южная Корея).

Художники: Эбен МакКриммон (Австралия); Кристина Уорнер (Великобритания); Пол Эстевес, Тимо Хельгерт (Германия); Ли Ирвин, aka Peak Emotions (Ирландия); Аннибаль Сиконолфи, aka Inward (Италия); Александр Забей Ворота (Катар); Карлос Алехандро Перез Руиз (Мексика); Ири Вата (Нидерланды); Александр Певчев (Россия); Алексей Северин (Россия / Италия); Джонатан Мюллер aka JonMue-Collages (Швейцария) и Джон Нурландер (Швеция).

Виртуальные модели: Zoe Dvir, Linda Knight (Израиль); Leen Nizameddin (ОАЭ); FNMeka (США); Lila Ziyagil (Турция); Ivaany и Serah Reikka (Франция).

Некоммерческие организации: Fashion Revolution, Global Fashion Exchange и The Sustainable Angle (Великобритания); Фонд «Второе дыхание» (Россия); Redress Design Award (Гонконг, Китай); Impact Fashion Show и Remake (США); Fashion Takes Action (Канада); XSProject (Индонезия); Good On You (Австралия).

Стартапы: Ananas Anam (Piñatex) (Великобритания); Easysize (Дания); PYRATES smart fabrics (Испания); Nofir (Норвегия); Get Outfit (Россия) и unspun (США).

instagram.com/kruzhok_radio) За музыкальное сопровождение на Global Talents Digital отвечал Максим Рахматуллин ( instagram.com/rhmtllin