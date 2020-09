Оголяющий плечо дешевый топ стал новым трендом

Популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в соцсетях в дешевом кроп-топе и запустили новый модный тренд. На размещенные в Instagram фото обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о спортивном бесшовном укороченном топе на одно плечо из американского масс-маркетового магазина Kmart. Стоимость вещи составляет 12 долларов (900 рублей). Отмечается, что похожие топы появились в ассортименте многих дизайнерских брендов, таких как Are You Am I и Revolve по цене от 96 до 106 долларов (от 7200 до 7950 рублей).

Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с велосипедными шортами, спортивными штанами, легинсами, кроссовками или кедами. В то же время некоторые покупательницы предпочитают носить кроп-топ с юбками, джинсами, босоножками или туфлями на каблуках.

Так, за последний месяц известные модели и блогерши опубликовали в соцсетях множество снимков, на которых они попозировали вподобной вещи. Например, фотографией в топе белого цвета в своем Instagram поделилась возлюбленная американского актера Зака Эфрона Ванесса Валадарес (Vanessa Valladares).

В то же время блогерша Анни Хендерсон (Annie Henderson) сфотографировалась в кроп-топе кирпичного цвета и велосипедках в тон, а пользовательница с никнеймом @_m. i. m. i.ii разместила кадр в черном топе и бежевых спортивных штанах.

Ранее в сентябре шорты-велосипедки телесного цвета стали новым модным трендом. В сети описанный предмет гардероба назвали «голым» из-за его расцветки. За счет того, что телесный цвет сливается с оттенком кожи, создается иллюзия, будто на ногах у носящего нет никакой одежды.