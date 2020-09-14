В Сети набирает популярность челлендж 333 

Слабо уложиться в лимит вместе с обувью и аксессуарами?

В Сети набирает популярность челлендж-проект 333 — его основательница Кортни Кавер призывает девушек основательно расхламить свой гардероб и понять, что вам действительно необходимо, а также избавиться от шопоголизма, поддержав курс на устойчивое развитие моды.

Идея челленджа в том, чтобы на каждые 3 месяца (т.е. на каждый сезон) иметь капсулу из 33 вещей, включая одежду, обувь и аксессуары. В их число не входит спортивная одежда, одежда для отдыха (купальники и т.д.), домашние вещи и нижнее белье. При этом число предметов в капсуле может быть меньше заявленного числа, а вот превышать его нежелательно.

Под хэштегом #project333 в Instagram девушки делятся получившимися наборами вещей. Самые удачные варианты Кортни Кавер публикует в аккаунте проекта.

Одна из колумнисток The Sun Кирсти Спенс опубликовала в издании свою историю участия в челлендже. Так, ее одежда перестала мяться в шкафах, т.к. в ящиках стало просторно. Кроме того, ей стало легче собираться по утрам — образы складывались быстро и выглядели продуманными. Коллеги стали интересоваться у Кирсти, новая ли это одежда. Она нашла для себя множество новых сочетаний и раскрыла потенциал многих вещей — например, Спенс обнаружила, что ботинки под змеиную кожу сочетаются с куда большим количеством вещей, чем она думала.