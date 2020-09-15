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Новый дизайн легендарных кроссовок Adidas подняли на смех 

Lenta.ru 14 часов назад
Новый дизайн кроссовок Adidas подняли на смех
Фото: Adidas
Покупатели подняли на смех новый дизайн легендарной модели кроссовок немецкого бренда Adidas, созданных совместно с певицей Бейонсе. Соответствующие комментарии пользователей появились в Twitter и Instagram.
Речь идет о кроссовках Adidas Superstar, разработанных в коллаборации с американской R’n’B-исполнительницей и выпущенных в честь 50-летия модели. В новой версии неизменными остались характерные мыски в виде ракушек и три черные полоски по бокам. Подошва у новой модели стала выше и геометричнее: появился острый мысок и треугольные выступы по краям.
Пользователи сети озадачились новинкой и высказались на эту тему в соцсетях. «Я люблю Бейонсе и люблю Adidas Superstar, но эти двое просто не подходят друг другу!», «Вы должны уволить того, кто разработал эти ботинки. Честное слово, они такие уродливые, что даже больно!», «Я правда обожаю Бейонсе, но это просто ужасно», «Боже мой, это ужасно, я не верю, что Бейонсе это одобрила», «Это для ног пришельцев?» — высказывались они.
Кроссовки будут доступны к покупке 18 сентября, их стоимость составит 200 долларов (15 200 рублей). В августе новые кроссовки рэпера и дизайнера Канье Уэста оскорбили мусульман. Речь идет о новой обуви Yeezy Boost 350 V2, модели которых получили названия Israfil и Asriel. Претензии у приверженцев религии вызвало использование компанией слов «Исрафил» — имени одного из четырех архангелов в исламе — и «Азриэль», означающее «вестник страшного суда».
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