Futurum Moscow: открыт прием заявок на участие

«Futurum Moscow — центр притяжения для творческой молодежи столицы, который своим нестандартным подходом привлекает все больше внимания в России и за рубежом. Правительство Москвы
оказывает поддержку представителям креативных индустрий. Им компенсируют до 50 процентов затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, на продвижение на отечественных маркетплейсах. Ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий, а также оставить заявку можно на специальном сайте
Правительства Москвы для столичных предпринимателей», — отметил руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
.