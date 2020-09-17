Futurum Moscow: открыт прием заявок на участие

Принять участие могут московские дизайнеры и бренды, ведущие деятельность не более пяти лет.

Выставка будет доступна для просмотра из любой точки мира. 10 дизайнеров проведут подиумные шоу и перформансы, где представят свои капсульные коллекции. Также на Futurum Moscow современные молодые художники презентуют несколько созданных для события арт-работ.