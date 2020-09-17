Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Futurum Moscow: открыт прием заявок на участие в выставке молодых дизайнеров

Партнерский материал
1 час назад
Принять участие могут московские дизайнеры и бренды, ведущие деятельность не более пяти лет.
Futurum Moscow: открыт прием заявок на участие
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Открыт прием заявок на участие в выставке-презентации молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow. Как сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, она состоится третьего октября в формате онлайн-трансляции. Мероприятие проводится при поддержке Национальной палаты моды и столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.
«Приглашаем молодые московские бренды поучаствовать в выставке. И конечно же, приглашаем всех желающих посмотреть показы перспективных дизайнеров. Оценивать коллекции вместе со зрителями будут международные эксперты, байеры, блогеры и журналисты», — сказала Наталья Сергунина.
Выставка будет доступна для просмотра из любой точки мира. 10 дизайнеров проведут подиумные шоу и перформансы, где представят свои капсульные коллекции. Также на Futurum Moscow современные молодые художники презентуют несколько созданных для события арт-работ.
«Futurum Moscow — центр притяжения для творческой молодежи столицы, который своим нестандартным подходом привлекает все больше внимания в России и за рубежом. Правительство Москвы оказывает поддержку представителям креативных индустрий. Им компенсируют до 50 процентов затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, на продвижение на отечественных маркетплейсах. Ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий, а также оставить заявку можно на специальном сайте Правительства Москвы для столичных предпринимателей», — отметил руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Участие в выставке бесплатное. Подать заявку могут московские дизайнеры и бренды одежды, ведущие свою деятельность не более пяти лет. Заявки принимаются до 22 сентября на сайте.
«Креативные локальные бренды вернутся на московский подиум. Опыт Национальной палаты моды на протяжении последних лет доказывает, что будущее индустрии за новым поколением дизайнеров», — рассказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский.
Получить подробную информацию можно по электронной почте: moscow@futurummoscow.ru.
Мода,Алексей Фурсин,Александр Шумский,Наталья Сергунина,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители