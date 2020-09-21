Неделя моды MBFW Russia вернется в новом формате

Программа предстоящего сезона состоит из реальных показов и видеопрезентаций с элементами VR и AR, которые будут объединены в единое расписание. Показы в ЦВЗ «Манеж» начнутся 20 октября.

Чтобы поддержать московских и российских дизайнеров в условиях экономического спада из-за пандемии, Неделя моды MBFW Russia совместно с Фондом моды запускают масштабную грантовую поддержку для дизайнеров со всей России. Гранты, предоставленные Фондом моды, дадут возможность московским и российским дизайнерам сделать показ на подиуме в «Манеже» на Mercedes-Benz Fashion Week Russia без вступительного взноса.

Десятки талантливых московских и российских брендов и дизайнеров моды покажут новые коллекции на международном событии. В новом сезоне Неделя моды объединит в своем онлайн-расписании показы с разных площадок из Москвы, а также других городов России. MBFW Russia будет транслироваться на весь мир в соцсетях, на сайтах СМИ, концепт-сторов и шоурумов.

«Показы были и остаются основным инструментом коммуникации для брендов. Как показал наш опыт во время пандемии, а мы сделали три успешных международных онлайн-мероприятия, прямая трансляция реального показа дает лучший результат для дизайнера, если сравнивать с любым видеоконтентом. Посткарантинный формат phygital, когда онлайн-активность поддерживает офлайн-формат, будет реализован в «Манеже», а точкой сбора станет трансляция. В этом сезоне участники Недели моды получат больше внимания как в Москве, так и за ее пределами», — рассказал президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский.

Как получить грант?

С 18 по 30 сентября открыт прием заявок на получение гранта на участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Подать заявку могут дизайнеры и бренды, которые имеют юридическое лицо, ведут деятельность не более 7 лет и готовы представить новую коллекцию, которая ранее не демонстрировалась публично, в том числе в соцсетях. Все заявки будут рассмотрены экспертным советом, а результаты объявлены в начале октября. Решение разработано Фондом моды для поддержки перспективных дизайнеров в период пандемии. Подать заявку и получить более подробную информацию об условиях участия можно на сайте mbfwrussia.moscow

Дизайнеры со всей России

Неделя моды также покажет на весь мир трансляции модных показов не только из Москвы, но и других городов России. В настоящий момент уже планируются прямые трансляции из Санкт-Петербурга и Сочи в рамках единого расписания Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

До 30 сентября дизайнеры и бренды моды, которые планируют проведение показов не в Москве и готовы обеспечить интернет-трансляцию, могут подать заявку и получить более подробную информацию об условиях участия на сайте Национальной палаты моды. Претенденты также пройдут отбор экспертного совета в соответствии с правилами MBFW Russia. Дизайнеры-участники Недели моды из других городов будут заявлены в основном расписании Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Безопасность

Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia примут все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: на мероприятии будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора в отношении выставочных мероприятий, которые с сентября проходят в Москве. Санитарный протокол MBFW Russia включит в себя замер температуры на входах, масочный режим, использование санитайзеров, регулярную санобработку общественных зон и пр. Зона backstage Недели моды будет реорганизована в соответствии с текущими санитарными требованиями. В новом сезоне также будет ограничено количество гостей на показах.