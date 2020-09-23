5 признаков безвкусной одежды, которая портит образ

Делаем ревизию гардероба и избавляемся от кофты, которая обладает хотя бы одним из этих признаков. Ведь она испортит даже продуманный образ, составленный из трендовых вещей.

1. Заплатки на локтях

Это был сомнительный тренд, который просуществовал недолго. Но почему-то кто-то продолжает производить такие кофты, а кто-то с удовольствием их покупает.

Я Покупаю

Призванные добавить непринужденности кэжуал образу заплатки на рукавах выглядят слишком странно и неряшливо. Лучше делать акцент на крупном узоре, V-образном вырезе или интересном сочетании, которое подойдет всем, если хочется создать оригинальный образ.

2. Расклешенные рукава

Клеш на рукавах кофт был популярен лет пять назад, но в 2020 — это признак устаревшей и нестильной модели. Более того, широкие рукава мешают носить верхнюю одежду, банально создают дискомфорт и нарушают гармонию пропорций в любом образе.

Я Покупаю

Лучше отдать предпочтение актуальному в этом сезоне епископскому рукаву — широкому, с резинкой в районе кисти рук, и не делать 6 досадных промахов в осеннем стиле, которые превращают в мымру.

3. Комбинация с кружевом

Сомнительное сочетание кофты в спортивном стиле с тонким кружевом. Возможно, дизайнеры хотели добавить женственности повседневной кофте, но получилась модель, которая плохо сочетается и со спортивными вещами, и с элегантными.

Я Покупаю

Пришитый кусок кружева выглядит нелепо и выдает отсутствие вкуса — уж лучше совсем без него. Чтобы выглядеть по-настоящему элегантно и современно, вдохновляемся аутфитами герцогини Кембриджской: Стильно и элегантно: трендовые образы Кейт Миддлтон , которые легко повторить.

4. Короткая длина

Мини-кофта до талии, да еще и с укороченными рукавами, сделает нелепым любой аутфит. Эта модель полностью стирает даже намек на талию, визуально режет фигуру пополам и толстит. Сплошное разочарование, а не кофта.

Я Покупаю

Если хочется короткую модель, лучше выбирать свитер свободного кроя с широкой резинкой — и талия сразу станет выглядеть тоньше. Для усиления этого эффекта комбинируем свитер с брюками с завышенной талией.

5. Прозрачность

Такая кофта из просвечивающей шерсти вызывают лишь недоумение. Она не греет, смотрится дешево и вульгарно, в ней невозможно куда-либо пойти. Так зачем тогда ее вообще покупать?

Я Покупаю

Отдаем предпочтение плотным вязаным моделям, а прозрачную тонкую кофточку отправляем на переработку.