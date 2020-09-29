Популярные модели и блогерши начали массово носить вязаные комплекты, которые в сети прозвали старушечьими, и запустили новый модный тренд осени 2020 года. На опубликованные в Instagram снимки обратили внимание журналисты Daily Mail. Речь идет о шерстяной комбинации, состоящей из кардигана и укороченного топа в тон британского бренда River Island. Стоимость комплекта составляет 45 фунтов стерлингов (4 365 рублей). Представитель марки отметил, что он стал одним из самых продаваемых предметов гардероба в этом сезоне. Так, за последний месяц известные модели и блогерши опубликовали в соцсетях множество снимков, на которых они попозировали в «старушечьих» вещах.

Например, фотографией в комбинации сиреневого цвета поделилась английская блогерша Николь Хеффернан (Nicole Heffernan).

@heffernanicole

В то же время модный эксперт Кэти Пэнни (Katie Penny) сфотографировалась в комплекте бежевого цвета и черных кожаных брюках, а британская модель Люси Мур (Lucy Moore) разместила кадр, где она предстала в описанных вещах песочного оттенка и темно-зеленой фетровой шляпе.

@katiepenny