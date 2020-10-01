7 табу для женщин после 40, чтобы не выглядеть смешно

Футболка с Минни Маус не сбросит с ваших плеч двадцать лет опыта, а обильные стразы на короткой юбочке из фатина своим блеском вряд ли скажут о том, что вы свежи и юны. Окружающие прочтут разве что жалкое «взгляните, я ведь еще ничего».

Фото: Я Покупаю Я Покупаю

Желание надеть молодежную вещь сыграет злую шутку с вами: она лишь подчеркнет возраст и усилит впечатление «молодящейся». Чтобы не попасть в ловушку стереотипов и выглядеть ухоженно и элегантно, скажите «нет» 7 вещам из списка ниже.

Персональный стилист, г. Краснодар

Инфантильный принт

Нельзя. Кесарю кесарево, Диснею Диснеево. Принты с мимишными героями, единорогами, феями и невнятными блестками — это вам не молодильные яблочки. Оставьте такие футболки маленьким девочкам. Такой декор сделает ваш образ несуразным и лишь подчеркнет вашу попытку скрыть возраст.

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Как надо. Базовые футболки из качественного хлопка с простыми принтами, геометричным или цветочным узором могут стать основой любого образа: от романтичного до строго делового. Принт выбирайте, исходя из личных особенностей: его размер должен подходить размерам вашей фигуры. Кажущаяся простота футболки — это миллион возможностей расставить яркие акценты и использовать стилистические приемы.

Дерзкое мини и шорты

Нельзя. В определенном возрасте мини-юбка и мини-шорты подчеркивают не дерзость устремлений, а, скорее, тщетность дерзаний.

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Как надо. Что касается мини-юбок, их задача — акцентировать внимание на прекрасных ногах владелицы этого предмета гардероба. Современная индустрия моды изобрела много интересных и не столь прямолинейных способов подчеркнуть женские достоинства.

Выберите мягкую юбку из струящейся ткани, активный и яркий принт, например, полоску, завуалированный разрез. Шорты должны быть длиной до колена или чуть ниже, свободного или прямого кроя. Если хочется максимально оголить ноги, то по максимуму закройте вверх и не надевайте желтые туфли на высокой шпильке.

Пластиковая бижутерия

Нельзя. Пластиковые украшения за редким исключением выглядят дорого. Попытка стилизации образа вместо модной аллюзии 80-х может стать откровенным намеком на возраст неудачливой последовательницы модных течений.

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Как надо. Отказ от пластика не равен переходу на исключительно драгоценные украшения. Просто отдайте предпочтение вещам из натуральных материалов: металл, камень, дерево. Они необязательно должны быть драгоценными. Дизайнерское украшение из гальванизированной стали столь же долговечно как и драгоценное, и более уместно в большинстве случаев, чем пластик и бриллианты.

Платья с резинкой выше талии

Нельзя. Легкие шифоновые платьица с резиночкой на талии ассоциируются исключительно с молоденькими девушками. После 30 они мало кого украшают: такой наряд визуально укрупняет грудь, очень подчеркивает живот и требует безупречной длинноногости газели.

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Как надо. Попробуйте сочетать шифоновое платье А-силуэта с плотными колготами, грубоватой обувью без каблука или кожаной курткой. Лучшим решением, однако, будет использовать воздушный шифон в блузках лаконичного кроя с небольшими или летящими удлиненными завязками. В этом случае с осторожностью выбирайте принт: никаких крупных, аляповатых цветочных декоров.

Отдайте предпочтение геометрии, абстракции, гороху, в крайнем случае — мелкому цветочному узору. Если хочется подчеркнуть талию, выберите приталенную удлиненную модель из шелка или шифона с лаконичной юбкой А-силуэта.

Прозрачные вещи

Нельзя. Прозрачная кофточка — способ похоронить не только возраст, но еще и чувство стиля, внимание окружающих и, увы, любовь к себе.

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Как надо. Хотите продемонстрировать часть тела, которой вы очень гордитесь, — имеете полное право. Но при условии, что демонстрация этой части тела, а также полупрозрачность — в актуальном тренде. Если все же очень хочется надеть полупрозрачную вещь, воспользуйтесь двумя правилами: избегайте кричащей, нарочитой сексуальности и дополнительного акцента на прозрачных и обнаженных частях;

используйте полупрозрачные вещи в многослойных вариантах. Хотите продемонстрировать часть тела, которой вы очень гордитесь, — имеете полное право. Но при условии, что демонстрация этой части тела, а также полупрозрачность — в актуальном тренде. Если все же очень хочется надеть полупрозрачную вещь, воспользуйтесь двумя правилами:

Рюши и оборочки

Нельзя. Кондитерское изделие не первой свежести — вот что приходит на ум при виде дамы в возрасте и в оборках.

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Как надо. Лаконичность и элегантность отнюдь не означает, что носить вам только прямые силуэты. Используйте вертикальные оборки, крупную и необильную сборку на натуральных тканях спокойных цветов. Из откровенно романтичного ваш образ перейдет в другую стилистическую категорию. Количество оборок тоже стоит ограничить — одной акцентной волнистой линии будет достаточно, чтобы произвести нужное впечатление.

Ультрарозовый цвет

Нельзя. Леденцовый розовый органично и сочно выглядит на девушках-подростках. Во всех остальных случаях магия этого цвета превращает наряд в клоунский, а королеву — в Барби-перестарку.

Как надо. Если вы не в силах убрать розовый цвет из вашего гардероба, попробуйте заменить его чистый и яркий вариант на пастельную гамму. Нежные, приглушенные оттенки выглядят изысканными и помогут создать впечатление женственной элегантности без отсылки к возрасту.

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В заключение хочу напомнить, что между словами «моложавая» и «молодящаяся» — гигантская разница, несмотря на общий корень. Посмотрите в зеркало трезво и внимательно.