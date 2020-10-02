10 вещей, которые не идут ни одной женщине 

В английском есть замечательный термин — guilty pleasure, который означает постыдное увлечение чем-то. Так, вещи, давно не оправдавшие себя на стильном поприще, должны быть утилизированы (желательно самым экологичным путем), но часто рука попросту не поднимается. Беречь такие уже совершенно немодные предметы гардероба не стоит — лучше освободите место для новых.

Конечно, каждый сам волен выбирать, где, как и в чем появляться. В этом и прелесть чудесного нового мира. Но если вы все-таки хотите хоть немного следовать советам стилистов и выглядеть на все сто, то непременно замените эти вещи на что-то другое.

1. Обувь на платформе

Некоторые модные эксперты ликуют: ugly shoes тоже уходят в прошлое. Но не только бесформенные массивные ботинки предаются забвению. Все, что создавалось под влиянием футуристического направления, плохо вписывается в повседневный гардероб (если только вы не подросток-бунтарь), поэтому постепенно теряет былую популярность. А еще такие туфли сильно увеличивают ноги и создают диспропорцию, так что лучше запастись не выходящими из моды кедами, ботинками-оксфордами и лоферами.

2. Платье на резинке

Такие варианты идеально подходят для будущих мам: платье на резинке легкое, не стесняет движения и не сдавливает область живота. Но вот другим девушкам лучше отложить платья такого фасона. Их главный недостаток — бесформенность.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Можно найти более элегантные и актуальные платья, например, свободный А-силуэт или прямое длинное платье, которое при желании можно подчеркнуть на талии ремнем.

3. Юбка с оборками

Такая юбка подойдет максимум ребенку, женщине же этот предмет гардероба исказит фигуру и добавит несколько лишних сантиметров. Важно не спутать вариант с оборками и юбку А-силуэта, который смотрится гораздо выгоднее в любом образе. Да и сочетать обилие воланов с другими вещами тоже непросто: в любом случае все будет смотреть слишком несерьезно.

4. Бриджи

Штаны, которые едва достают до колена, должны были остаться в нулевых, и ни за что не возвращаться в гардеробы. Этот предмет одежды беспощадно укоротит ваши ноги, а бедра сделает визуально шире. Не играйте с полутонами, выбирайте либо совсем короткие шорты, либо брюки стандартной длинны. Другое дело — спортивные велосипедки, но и с ними стилисты советую быть поосторожнее и выбирать длину значительно выше колена.

5. Угги

Как формат домашней обуви — почему нет. Для отдыха зимой — попробуйте. Но вот пытаться обыграть эту обувь в повседневной жизни у вас вряд ли получится. Во-первых, угги не считаются самым качественном примером теплой обуви, быстро стаптываются и стираются. А еще плоская подошва не только делает вашу походку слишком расслабленной, почти неуклюжей, но и вредит здоровью стопы. Гораздо надежнее будет приобрести качественные ботинки или полусапожки подходящего стиля с рельефной подошвой.

6. Неправильная многослойность

Не подумайте, многослойность все еще в тренде. Другое дело, что речь идет об умеренной многослойности: когда все несколько слоев одежды согласуются по цвету (лучше смотрятся приглушенные цвета), крою и текстуре.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Пестрота и несочетаемость не исключена только для моделей Gucci, над которыми в последнее время так активно шутит Рунет.

7. Шаровары

Собирая чемодан на южное побережье или на занятие по йоге, можете прихватить широкие штаны с резинками внизу, но вот сознательно собирая себе гардероб для офиса или жизни в городе — лучше обойдите такой фасон стороной.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Хотите чуть больше свободы? Выбирайте джинсовый или льняной клеш или комплекты в бельевом стиле. Так вы точно не столкнетесь с дилеммой в стиле «а с чем же надеть?».

8. Блузка с рюшами

Дамам plus-size, ровно как и всем остальным модницам, лучше обходить блузы с обилием декора на груди. Классическая белая рубашка или вариант с умеренным количеством рюш (а еще лучше — их отсутствием, конечно) будет смотреться гораздо интереснее, нежели напускная помпезность недо-жабо. Если хотите отдать должное эпохе рококо — вперед, но в любом другом случае выбирайте что-то более спокойное, классическое и универсальное.

9. Юбка-маллет

Пару лет назад девушки в юбках, коротких спереди и удлиненных сзади, могли совершить фурор где и когда угодно. Но, увы, мода меняется, и юбки-маллет, как и одноименные стрижки, должны уступить место юбкам с запахом или другим вариантам миди.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Маллет свойственно искривлять ноги, поэтому лучше не пробовать с ними подружиться и спокойно подобрать что-то более современное.

10. Баска

Даже самым стройным девушкам нужно опасаться коварства вещей с баской: они добавляют в талии несколько лишних сантиметров и слишком нагружают образ. Запомните, такой фасон платьев давным-давно устарел.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Если хочется подчеркнуть талию, то используйте силуэт «песочные часы» или расставляйте акценты ремешком. Скрыть лишнее тоже можно без проблем (то есть, без баски) — выбирайте либо оверсайз из плотных тканей, либо вещи с органичными драпировками в области живота.