Наш шопинг-редактор постаралась из всего подиумного многообразия выбрать те тенденции, которые сможет примерить (и полюбить) буквально каждая. Посмотрим, что заслуживает особого внимания?

Юбка с драпировкой

В этом сезоне дизайнеры представили утонченные юбки с драпировками из шелка и костюмной ткани. Какая бы модель не получила вид на жительство в гардеробе, рекомендую выгуливать ее с однотонным базовым верхом, чтобы дополнительно подчеркнуть интересный крой.

Кардиган фактурной вязки

Что может быть уютнее и комфортнее в прохладный день, чем трикотаж крупной вязки? Дизайнеры хорошо знакомы с этим правилом, поэтому в новых коллекциях появились очаровательные кардиганы в косичку.

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Особый шик — накинуть объемный кардиган поверх платья-туники и дополнить стильными сапогами-трубами.

Прямые джинсы

Помните прямые джинсы, которые обожала носить Синди Кроуфорд в 90-х годах? Они возвращаются! Больше никаких потертостей, принтов и неожиданных разрезов — только старая добрая классика, которая еще долго не выйдет из моды. Слишком скучно? Тогда выбираем прямые джинсы с заметным передним швом и небрежно заправляем в сапоги-казаки или ботфорты.

Жакет в гусиную лапку

Жакет с принтом «гусиная лапка» стал фаворитом героинь стритстайла по всему миру. В Инстаграме я узнала, что он идеально сочетается не только с брюками и джинсами, но и с юбкой макси из летящей ткани с цветочным принтом.

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Для того, чтобы уравновесить романтичный образ, достаточно сделать ставку на грубые черные ботинки, идеальные для дождливой осенней погоды.

Кожаное платье

Вот уже несколько сезонов популярным материалом наравне с денимом остается кожа (как натуральная, так и искусственная). В этом году дизайнеры поумерили пыл и сделали акцент на чистых линиях. Но это не значит, что кожаные платья стали унылыми.

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Против осенней хандры выступает асимметричный крой, драпировка, объемные рукава и, конечно, цвет — не только черный, но и красный, изумрудный, терракотовый и оранжевый. Будем яркими!

Укороченная дубленка