Дизайнеры представили коллекции на Futurum Moscow

Показ прошел без гостей, но онлайн-трансляцию на различных площадках посмотрели более миллиона раз.

3 октября на территории технопарка «Мосгормаш» в шестой раз состоялась выставка-презентация Futurum Moscow, организованная Национальной палатой моды при поддержке Фонда моды. Впервые мероприятие поддержал Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Мероприятие проходило без гостей, но онлайн-трансляцию события посмотрели более миллиона раз в соцсетях и на разных платформах и сайтах, в том числе за рубежом». «Модный подиум был оборудован прямо на площадке городского технопарка «Мосгормаш». 13 молодых столичных дизайнеров смогли бесплатно принять участие в выставке и представить свои коллекции. Кроме того, свои проекты в различных жанрах презентовали московские художники, — сообщил— Мероприятие проходило без гостей, но онлайн-трансляцию события посмотрели более миллиона раз в соцсетях и на разных платформах и сайтах, в том числе за рубежом».

Пресс-служба

Больше всего зрителей подключилось в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Калининграде, Киеве, Франкфурте-на-Майне, Берлине и Риге.

В прямом эфире художники J. Mars, Андрей Aznet и Sasha RTS под псевдонимом Risui Tusui нарисовали граффити прямо на стенах «Мосгормаша». Sasha RTS, Андрей Aznet и Misha Vert, вдохновившись коллекциями московских дизайнеров, создали уникальные диджитал-картины в виртуальной реальности. А художники Алексей Новиков , Максим Карадутов и Егор Карпенко создали световую инсталляцию из множества квадратов разного размера, которую можно было увидеть прямо во время показов под названием «Объект #04-0.02». Саунд-дизайн для трансляции разработал искусственный интеллект от команды MUBERT. Автором визуальных эффектов выступил диджитал-художник Станислав Глазов.

«В этом году Futurum Moscow стал технологичным, прорывным, инновационным. Даже без гостей новый phygital-формат мероприятия подарил зрителям такие эмоции, которых нам всем так не хватало, о чем говорит количество просмотров», — отметил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Столичные дизайнеры продемонстрировали свои капсульные коллекции. Одна из участниц показа, Яна Сергеева, представила изделия с использованием техники макраме, адаптированной под современные тренды. В одежде от Альбины Кан были презентованы повседневные образы, в которых уличная мода Азии соединяется с русским конструктивизмом. Коллекция, выполненная в стиле киберпанк, стала своего рода переосмыслением фильма «Бегущий в лабиринте» и стереотипов о роли Азии в технологическом прогрессе.

Пресс-служба

Показ коллекции Дениса Бывальцева представлял собой создание картины: в центре подиума художник работал над рисунком, а модели завершали сюжет. Один из образов был связан с работами Кузьмы Петрова-Водкина, а на другом — изображен крупный принт с иллюстрацией полотна «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли

Дизайнер бренда NOT TODAY Елизавета Самсонова создала одежду со вшитыми в нее QR-кодами, перейдя по которым можно посмотреть видеоролики современных московских поэтов.

Участники Futurum Moscow также представили одежду, посвященную взаимодействию человека и искусственного интеллекта, отношениям между мужчиной и женщиной, осознанному обращению с природой, и другие коллекции.

В этом сезоне капсульные коллекции представили тринадцать молодых дизайнеров: SEYANA, BEENA, //cult.code, Agatha Ænter, kød, General VI, NOT TODAY, ГИДРОПЛАН, BLANC, ANYA KHALIULINA, MAINONA FRITZ, ST by Sonya Tikhonova, CHERVONSKY.