5 вещей, которые не стоит надевать после 30

Сколько лет нашей вещи — настолько старше мы выглядим. А какие-то модели и вовсе противопоказаны молодым женщинам. Про вещи из этого списка стоит забыть до тех пор, пока вам не исполнится 70. А лучше вообще их никогда не носить.

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1. Обувь с перфорацией

Подобная обувь с перфорацией мягкая и удобная, обычно с ортопедической стелькой, именно поэтому ее любят бабушки. На молодых женщинах такие модели смотрятся странно, делая весь образ старомодным и неактуальным.

2. Вязаный берет

Берет в мелкую вязку, если и не превратит вас в бабушку, то точно накинет десяток лет. Модели, которые вы будто сами связали, давно уже не в тренде и говорят только о том, что вы все еще держитесь за моду прошлых лет.

3. Блуза с мелким цветочным рисунком

Мелкий и частый цветочный принт на блузе визуально накидывает нам пару-тройку килограммов, а вследствие этого и несколько лет. Лучше примерить блузки с актуальными анималистичными принтами: зебры, тигра и т. п.

4. Широкое полупальто

Широкое короткое полупальто, которое многие любят за универсальность, отнюдь не так хорошо смотрится в образах. Оно не вписывается гармонично ни в романтичный, ни в повседневный стиль. Расширенный низ делает нижнюю часть фигуры больше, а короткие рукава смотрятся несуразно. Такое полупальто подойдет для поездки на дачу, но современный и стильный городской аутфит с ним не создать.

5. Туника с кружевом