5 вещей, которые не стоит надевать после 30

Сколько лет нашей вещи — настолько старше мы выглядим. А какие-то модели и вовсе противопоказаны молодым женщинам. Про вещи из этого списка стоит забыть до тех пор, пока вам не исполнится 70. А лучше вообще их никогда не носить.
1. Обувь с перфорацией
Подобная обувь с перфорацией мягкая и удобная, обычно с ортопедической стелькой, именно поэтому ее любят бабушки. На молодых женщинах такие модели смотрятся странно, делая весь образ старомодным и неактуальным.
2. Вязаный берет
Берет в мелкую вязку, если и не превратит вас в бабушку, то точно накинет десяток лет. Модели, которые вы будто сами связали, давно уже не в тренде и говорят только о том, что вы все еще держитесь за моду прошлых лет.
3. Блуза с мелким цветочным рисунком
Мелкий и частый цветочный принт на блузе визуально накидывает нам пару-тройку килограммов, а вследствие этого и несколько лет. Лучше примерить блузки с актуальными анималистичными принтами: зебры, тигра и т. п.
4. Широкое полупальто
Широкое короткое полупальто, которое многие любят за универсальность, отнюдь не так хорошо смотрится в образах. Оно не вписывается гармонично ни в романтичный, ни в повседневный стиль. Расширенный низ делает нижнюю часть фигуры больше, а короткие рукава смотрятся несуразно. Такое полупальто подойдет для поездки на дачу, но современный и стильный городской аутфит с ним не создать.
5. Туника с кружевом
Еще одна вещь, которая старит и наш образ, и нас самих, — полупрозрачная туника с кружевным декором. Особенно из дешевой мнущейся ткани. Эта модель выглядит вульгарно и безвкусно, и, если в вашем шкафу такая завалялась, следует срочно сдать ее в переработку. Создать по-настоящему женственный образ помогут удлиненные блузки из шелка или льна, также в тренде модели с объемными прозрачными рукавами.