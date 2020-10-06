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Стильное фиаско: 5 вещей, которые не стоит надевать после 30

Я Покупаю
9 часов назад
Сколько лет нашей вещи — настолько старше мы выглядим. А какие-то модели и вовсе противопоказаны молодым женщинам. Про вещи из этого списка стоит забыть до тех пор, пока вам не исполнится 70. А лучше вообще их никогда не носить.
5 вещей, которые не стоит надевать после 30
Фото: Я ПокупаюЯ Покупаю

1. Обувь с перфорацией

Подобная обувь с перфорацией мягкая и удобная, обычно с ортопедической стелькой, именно поэтому ее любят бабушки. На молодых женщинах такие модели смотрятся странно, делая весь образ старомодным и неактуальным.

2. Вязаный берет

Берет в мелкую вязку, если и не превратит вас в бабушку, то точно накинет десяток лет. Модели, которые вы будто сами связали, давно уже не в тренде и говорят только о том, что вы все еще держитесь за моду прошлых лет.

3. Блуза с мелким цветочным рисунком

Мелкий и частый цветочный принт на блузе визуально накидывает нам пару-тройку килограммов, а вследствие этого и несколько лет. Лучше примерить блузки с актуальными анималистичными принтами: зебры, тигра и т. п.

4. Широкое полупальто

Широкое короткое полупальто, которое многие любят за универсальность, отнюдь не так хорошо смотрится в образах. Оно не вписывается гармонично ни в романтичный, ни в повседневный стиль. Расширенный низ делает нижнюю часть фигуры больше, а короткие рукава смотрятся несуразно. Такое полупальто подойдет для поездки на дачу, но современный и стильный городской аутфит с ним не создать.

5. Туника с кружевом

Еще одна вещь, которая старит и наш образ, и нас самих, — полупрозрачная туника с кружевным декором. Особенно из дешевой мнущейся ткани. Эта модель выглядит вульгарно и безвкусно, и, если в вашем шкафу такая завалялась, следует срочно сдать ее в переработку. Создать по-настоящему женственный образ помогут удлиненные блузки из шелка или льна, также в тренде модели с объемными прозрачными рукавами.
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