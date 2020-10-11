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«Ищу мужичка»: Анастасия Решетова преобразилась после расставания с Тимати 

Teleprogramma.pro и ещё 5 12 часов назад
«Ищу мужичка»: Анастасия Решетова преобразилась после расставания с Тимати
Фото: Teleprogramma.pro
Бывшая возлюбленная 37-летнего шоумена Тимура Юнусова покрасила волосы в каштановый цвет. Как и многие девушки после разрыва романтических отношений, Анастасия Решетова решила начать жизнь с чистого листа. Девушка позировала в ярко-красном жакете на голое тело, слегка приоткрыв при этом пухлые губы. Свежий снимок знаменитость разместила в личном профиле.
Брюнетка в недавнем прошлом, а сейчас обладательница каштановых локонов опубликовала не типичное для своего аккаунта фото. В последнее время Анастасия делилась кадрами в стиле «молодая мамочка».
Однако в этот раз модель решила напомнить своим поклонникам, что после расставания с создателем лейбла Black star ее жизнь не остановилась. Фанаты Решетовой не только похвалили новый имидж знаменитости, но и отпустили пару шуток в адрес Тимати. «Все женщины после расставания становятся краше», «Огонь, если вы придете на проект „Холостяк“», «Настя, иди на „Холостяка“ — порвёшь просто все телевидение. „Дом-2“ сразу распустят», «Картина „Ищу мужичка“», — написали подписчики в комментариях под фото. Анастасия Решетова с каштановыми волосами в ярко-красном жакете. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova
Напомним, ранее стало известно, что музыкант Тимати будет новым героем реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ. В недавнем прошлом в проекте уже участвовал его экс-коллега по лейблу — певец Егор Крид.
больше по теме «Что дальше?»: Егор Крид отреагировал на участие Тимати в шоу «Холостяк»Удивительным образом рэпер повторяет судьбу своего друга и давнего товарища.
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Мода , Красота , Красивые девушки , Анастасия Решетова , Крид , Тимати
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