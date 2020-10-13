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Будут показывать пальцем: 5 ошибок в стиле, которые окружающие точно заметят 

Я Покупаю 7 часов назад
5 ошибок в стиле, которые окружающие точно заметят
Фото: Я Покупаю
На первый взгляд идеально сочетающиеся между собой вещи могут смотреться нелепо, как только мы их наденем. Чтобы не стать жертвой модного провала и не насмешить всех вокруг, избегаем этих ошибок.

1. Много контрастных линий

Темно-бежевая кожанка, белая юбка миди, бордовые сапожки — оттенки вполне себе сочетаются, но загвоздка в длине всех этих вещей. Короткая куртка и юбка, которая заканчивается на середине икр, визуально делят фигуру на три контрастные части. Создается впечатление, что все вещи не часть единого образа, а будто подобраны случайно. Силуэт визуально становится толще, а рост короче.
При выборе комплекта из короткой куртки и юбки миди следует обращать внимание на единую цветовую гамму юбки и обуви, составлять монохромные тотал луки или сочетания с вертикальными полосами во избежание модной ошибки.

2. Маленький размер пальто

Уж эту ошибку точно заметит каждый, кто взглянет. И если пальто на размер больше можно смахнуть на модный оверсайз, то в тесном пальто мы будем выглядеть как минимум неудобно, а максимум — нелепо и смешно. Стоит запомнить многим девушкам: одежда на размер меньше не делает стройнее, а дает противоположный эффект. Чтобы казаться более высокой и худой, стоит, во-первых, выбирать верхнюю одежду своего размера, а во-вторых, подчеркивать линию талию.
Также в этом сезоне актуальны удлиненные пальто прямого кроя, которые сделают идеальной любую фигуру. Только в этом случае не допустите следующую ошибку.

3. Сочетание пальто миди с юбкой макси

Еще одна ошибка неправильного соотношения длины. Стоит заметить, что юбка или платье длиной до пят хорошо смотрится только на высоких девушках. Но в любом случае сочетание с длинным пальто не будет красить ни одну фигуру.
Я Покупаю
Такой комплект не дает возможность прорисовать четкий силуэт и делает фигуру дисгармоничной. Юбка миди или макси хороша с пальто до середины бедер, а пальто миди лучше сочетать с платьями и юбками длиной покороче.

4. Слишком массивная обувь

Массивные ботинки, кроссовки и даже сандалии стали одним из самых стильных трендов сезона 2020. Тренд все еще актуален, но стоит быть с ним осторожнее. Поэтому никаких грузных ботинок в сочетании с миди-пальто, чтобы не стать посмешищем и обладательницей коротких толстых ног.

5. Нарушение температурного режима

Шлепанцы или босоножки в комплекте с шубой или утепленным пальто смотрятся эффектно лишь на подиуме и обложках глянцевых журналов. В существующих реалиях девушку в таком виде окружающие вполне могут принять за сумасшедшую. И если этот пример кажется нереальным, то в капронках в сочетании с зимними сапогами и пуховиком ходит каждая пятая. Это такая же стилевая ошибка. Лучше поберечь свое здоровье и одеваться в соответствии с погодой.
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