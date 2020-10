Mercedes-Benz Fashion Week Russia покажет Москву 

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 19 по 23 октября одновременно на 8 площадках в Москве. Столичное расписание дополнят прямые включения из четырех городов России. Около 60 дизайнеров и домов моды представят свои новые коллекции — все показы и презентации будут транслироваться в соцсетях и на сайтах-партнерах.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в столице, организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли решение перенести показы этого сезона из «Манежа» на индивидуальные площадки с упором на онлайн-трансляции.

«Мы хотим избежать большого скопления людей и безукоснительно соблюсти санитарный протокол, рекомендованный из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня главное — безопасность наших участников и гостей. На отдельных площадках мы сможем организовать процесс так, чтобы перчаточно-масочный режим не повлиял на атмосферу и эффективность мероприятия», — говорит Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Уникальность предстоящего сезона в том, что общее расписание MBFW Russia соберет прямые трансляции показов из других городов и стран. В рамках московской Недели моды и в ее даты пройдут специальные показы российских дизайнеров в Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Якутске. В рамках MBFW Russia состоится коллективный показ индонезийских дизайнеров — прямая трансляция будет вестись из Джакарты. В расписании также заявлены дома моды из Аргентины, Великобритании, Перу и США.

«Новая, «ковидная» реальность дала нам возможность в 2020 году экспериментировать с форматом Недели моды как никогда ранее. MBFW Russia станет первой виртуальной неделей моды, которая объединит показы в реальном времени из шести географических точек. Есть много технологических и организационных проблем, но в этом сезоне мы все же запускаем проект с другими городами и странами. У такого формата есть большой потенциал не только в период закрытого неба», — уверен Александр Шумский.

Показы новых коллекций будут доступны для зрителей по всему миру на различных онлайн-платформах и сайтах СМИ, а также в крупнейшей социальной сети в России и странах СНГ ВКонтакте . Начиная с первого весеннего виртуального сезона проекты MBFW Russia собрали за полгода общую аудиторию прямых онлайн-эфиров больше 2,5 миллиона человек в России и многих странах мира.

ГРАНТЫ ДЛЯ FASHION-БРЕНДОВ ОТ ФОНДА МОДЫ

Для поддержки молодых талантов в условиях экономического спада из-за пандемии Mercedes-Benz Fashion Week Russia совместно с Фондом моды запустили масштабную систему грантов для дизайнеров по всей России. Из 50 заявок экспертная комиссия выбрала 13 победителей: Lokoto, Marfa Fedorova, Lubovi, BUTS8, k∅d, Ola Ola, Les’ by Lesia Paramonova, Maison Esve, 1377, Maison Kaleidoscope, Za_Za, Mad Daisy, Innominate. Гранты, предоставленные Фондом моды, дадут возможность московским и российским дизайнерам провести показ на Mercedes-Benz Fashion Week Russia без вступительного взноса.

В экспертную комиссию вошли: Ольга Михайловская — руководитель программы Национальной палаты моды Global Talents, обозреватель моды (Vogue Россия, «Коммерсант»), создатель Telegram-канала @frontfashion, основатель Front Fashion School; Юрате Гураускайте — главный редактор InStyle Россия; Елена Кравцун — исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль»; Елена Пятибратова — креативный директор Aizel.ru; Александр Амато — журналист, админ Telegram-канала @goldchihuahua; Анна Черных — партнер проекта поддержки и развития молодых дизайнеров FRESHBLOOD, руководитель Центра инновационного молодежного творчества «Проектные мастерские», куратор курса «Дизайн одежды» Британской высшей школы дизайна.

УЧАСТНИКИ #MBFWRUSSIA

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia 19–23 октября новые коллекции представят российские дизайнеры: Chapurin, Maison Kaleidoscope, Ónoma:, K Titova, Brevno, Lokoto, Math, o5o, Julia Dalakian, Tsiganova, Svarka, Marfa Fedorova, участники проекта «Мода по-русски» — Kazakova Olga, Klimovskikh Valeria, Belousova Nadezhda, Lubovi, Hard by HSE Art and Design School, Otocyon, Mardo. _, Sergey Sysoev, k∅d, Solko, Lena Karnauhova, Yana Besfamilnaya, N.Legenda, Sxema, Lutani, Les’ by Lesia Paramonova, Kisselenko, Maison Esve, Институт Бизнеса и Дизайна (B&D), Vakproject, Elena Souproun, Mad Daisy, Nastya Nekrasova, Kruzhok, Gilvichyute, Semiletova. Также в Неделе моды примут участие дизайнеры из других стран: Chain (Аргентина); Linus Leonardsson x The Guestlist (Великобритания); Wignyo X rorokenes, Vivi Zubedi, Defika Hanum X Pala Nusantara/Shoes by UJ Yuna, Anggia X Beadstown, Roemah Kebaya Vielga, Thiffa Qaisty, IR & IR, Ina Priyono, Agung Bali Collection X Bahalap, Adhy Alie (Индонезия); Annaiss Yucra (Перу); Chelsea Grays (США) и другие.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ШОУРУМ 360

Неделя моды #MBFWRussia продолжает осваивать digital-пространство. В новом сезоне специально для MBFW Russia британская IT-компания BrandLab Fashion создала виртуальную версию шоурума Pop-Up Shop.

Не выходя из дома, посетители смогут совершить интерактивный 3D-тур, подробно познакомиться с актуальными коллекциями 16 российских брендов, а также приобрести наиболее понравившиеся предметы одежды и аксессуары напрямую у брендов. В виртуальном шоуруме, который откроется 19 октября, будут представлены: Amarin, Ola Ola, Maison Esve, Ría Studio, Not for sale, Leather Like Wood, Gerda 2 store, Dzhanelli Jewellery, Rcp4.5, General VI, Two Eagles, Lubovi, Blanc, Brevno, Vakproject, Yana Besfamilnaya.

В этом сезоне показы впервые пройдут в шоурумах официальных дилеров Mercedes-Benz по всей стране. Площадками Mercedes-Benz Fashion Week Russia стали «АБС-АВТО СОЧИ», «АВТОДОМ Пулково» в Санкт-Петербурге и московские дилеры «Авилон Легенда», «МБ-Беляево» и салон продаж «Мерседес-Бенц РУС». Автомобильной звездой этой Недели моды стало новое купе Е-Класса как наиболее желанный представитель семейства моделей класса «люкс». В его дизайне акцентируется спортивность: преобразилась в этом отношении, прежде всего, передняя часть кузова. Одновременно в ходе рестайлинга эта модель переняла и ключевые усовершенствования седана Е-Класса. Речь идет об электрифицированных и ставших за счет этого более экономичными бензиновых двигателях с интегрированным стартер-генератором, о следующем поколении вспомогательных систем и информационно-развлекательной системе MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Выразительные пропорции купе, чувственный дизайн, а также комфорт для четверых объединяют в купе E-Класса красоту и классические качества автомобиля класса Gran Turismo с новейшими технологиями.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.

Партнеры Mercedes-Benz Fashion Week Russia: Mary Kay (Официальный визажист), MONÉ PROFESSIONAL (Официальный стилист), Aizel.ru (Официальный партнер), DHL (Официальный логистический партнер), «Ласка» (Официальный партнер).

С подробным положением санитарного протокола мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия www.mercedesbenzfashionweek.ru