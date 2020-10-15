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Журналисты назвали самые культовые откровенные наряды звезд 

Lenta.ru 8 часов назад
Журналисты назвали самые культовые наряды звезд
Фото: Lenta.ru
Журналисты составили список культовых откровенных нарядов знаменитостей. Фотографии публикует The Sun.
Согласно материалу, при выборе образов для публичных мероприятий звезды нередко пользуются приемом «чем меньше одежды, тем лучше». В нарядах из прозрачной ткани они стали выходить на ковровую дорожку еще в девяностых годах прошлого века.
В таком виде, например, актриса Лиз Херли в 1994 году посетила премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны», в котором главную роль сыграл ее тогдашний возлюбленный Хью Грант. Ее запечатлели в облегающем платье люксового бренда Versace с глубоким декольте и разрезами по бокам, которые соединялись золотыми булавками.
В аналогичном образе топ-модель Кейт Мосс в 1993 году отправилась на вечеринку модельного агентства Elite в Лондоне. Она была в просвечивающем грудь платье на бретелях серебристого цвета и без бюстгальтера.
@234star
Британская актриса и манекенщица Келли Брук, в свою очередь, появилась на публике в 2000-м году в блестящем платье розового цвета, которое обнажало ее грудь, спину и ягодицы. На ней также были босоножки на каблуках.
По информации издания, фотомодель Эмбер Роуз не раз удивляла общественность чересчур откровенными образами. Папарацци сфотографировали ее на премии MTV в 2014 году в мини-платье, состоящем из серебряных цепей, и трусах в тон наряда.
В том же году албанская певица Блеона Керети (Bleona Quereti) попозировала на церемонии вручения American Music Awards в похожем образе: ее платье состояло из ткани, напоминающей кольчугу. На ней не было бюстгальтера, а на обнаженную грудь были прикреплены наклейки.
@irinashayk_regina
Кроме того, российская супермодель Ирина Шейк выходила в свет на вечеринку Vanity Fair в 2015 году в облегающем комбинезоне со стразами, который оголял ее тело. Наряд звезды был оформлен шлейфом из черной плотной ткани. В качестве обуви она выбрала классические лодочки на высоком каблуке.
Последней знаменитостью в списке стала поп-исполнительница Майли Сайрус. На фото она запечатлена в белом платье в сетку и меховой укороченной шубе того же цвета. Под просвечивающим тело нарядом видны черно-белые трусы и наклейки на груди.
Ранее в октябре 18-летняя дочь Кейт Мосс вышла в свет в откровенном наряде как у матери в 90-х. Лилу Грэйс Мосс (Lila Grace Moss) засняли у ночного клуба Laylow в Лондоне в нижнем белье и черном платье длины макси из прозрачной ткани, которое просвечивала ее тело. Журналисты отметили, что в похожем образе появилась на публике ее мать в 1993 году.
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Мода , Майли Сайрус , Хью Грант , Келли Брук , Кейт Мосс , Ирина Шейк , Лиз Херли
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