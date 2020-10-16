Как одеваться дешево, но выглядеть дорого 

Не каждая девушка может позволить себе одеваться в наряды именитых дизайнеров. Но при этом подавляющему большинству хочется выглядеть привлекательно, даже если на дорогие обновки не хватает средств.

Как не тратить половину зарплаты на гардероб и оставаться стильной? Разбирался "Рамблер".

Распродажи

Сохраните в закладках браузера любимые онлайн-магазины и навещайте их в период распродаж, — как правило, это конец сезона. Именно во время "сэйла" можно ухватить хорошую вещь за копейки. Главное — не терять голову и не приобретать десятый в гардеробе свитер или пятнадцатую футболку.

Приобретайте "базу"

Стилисты по всему миру не устают твердить нам о том, что основа любого гардероба — это база. Иными словами, простые вещи спокойных оттенков, которые легко сочетаются между собой. С их помощью вы раз и навсегда забудете о популярной проблеме "нечего надеть".

А вот прежде чем спускать деньги на экстравагантную вещь, подумайте, сколько раз вы ее наденете? Наверняка в вашем гардеробе уже есть наряды, надетые всего однажды, о покупке которых вы сожалеете.

Играйте с аксессуарами

Даже самый простой на первый взгляд образ будет выглядеть дорого и стильно, если вы разбавите его аксессуарами. Объемные серьги или несколько колец, яркая сумка и даже шейный платок — все это добавит перчинку вашему "луку" и прибавит уверенности в себе. Главное, обращаясь к аксессуарам, — не переборщить.