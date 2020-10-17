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Сдать в утиль: 6 вещей, которые не стоит носить женщине после 40 

Я Покупаю 9 часов назад
6 вещей, которые не стоит носить женщине после 40
Фото: Я Покупаю
В 20 и даже 30 лет мы выглядели в этой одежде вполне прилично. Но с возрастом она делает наш образ безвкусным, пошлым и антистильным. Пришло время распрощаться с этими вещами!

1. Обтягивающий топ

Обтягивающие вещи считаются антитрендом в любом возрасте, но на зрелой женщине они выглядят еще более странно и пошло. Уверенная в себе женщина не стремится привлечь внимание подобным способом, а выбирает комфортную одежду, которая подчеркивает достоинства фигуры и скрывает недостатки.

2. Брюки с низкой посадкой

Брюки с низкой посадкой испортят образ любой женщины, а еще визуально укоротят ноги. Мода на заниженную талию ушла вместе с вычурным стилем еще в 2000-х, поэтому 20 лет спустя уж точно пора забыть об этой вещи.
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3. Короткое пальто

Пальто, заканчивающееся на середине бедра, вкупе с короткой юбкой — моветон для любой женщины 40+. В этом образе дополнительной вульгарности добавили обтягивающие кожаные ботфорты. Если бы пальто было длины миди, оно бы точно спасло этот образ.

4. Бейсболка

Этот головной убор ассоциируется больше с девочками и чирлидершами. Конечно, не стоит так категорично отказываться от бейсболок, носим их с осторожностью и комбинируем с повседневными вещами. Иначе есть риск выглядеть молодящейся особой, что в итоге приведет к обратному результату.

5. Легкомысленное платье

Еще один предмет одежды, которому не место в гардеробе уверенной женщины. Короткое платье с пшными воланами, несомненно, лишний способ продемонстрировать стройные ноги. Однако это можно сделать, не впадая в детство.
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6. Гольфы

Аксессуар маленьких девочек и школьниц выглядит немного странно на взрослой женщине, согласитесь? Гольфы делают образ инфантильным, особенно если их сочетать с коротким «детским» платьицем. Есть два варианта, как исправить ситуацию. Первый — заменить мини-платье длиной миди, второй — сочетать короткое платье с трендовыми кожаными ботфортами.
Это всего лишь стильные рекомендации, а как выглядеть — решать только вам.
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