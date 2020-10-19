MBFWRUSSIA и ВКонтакте «заспойлерят» показ CHAPURIN 

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia возвращается 19–23 октября.

В новом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia запускает спецпроект в коллаборации с ВКонтакте, крупнейшей социальной сетью в России и странах СНГ. «Спойлеры» дадут зрителям шанс увидеть весь процесс подготовки коллекции известного дизайнера Игоря Чапурина . Хотите побывать в мастерской дизайнера? Увидеть кастинги для показа? Вы сможете прожить целый день с командой бренда: заехать на площадку, посмотреть примерки, увидеть, как создаются модные образы, а также финальные репетиции, и даже рассмотреть эмоции команды после завершения показа! Эксклюзивные «Спойлеры» будут доступны в сервисе коротких видео «Клипы» во ВКонтакте и в официальной группе MBFW Russia

Дом CHAPURIN основан российским дизайнером Игорем Чапуриным в 1998 году. История марки начинается с открытий собственного бутика в центре Москвы на Мясницкой улице. Начав с производства одежды Haute Couture, дизайнер бренда расширяет линейку продукции Дома, выпуская сезонные коллекции prêt-à-porter, капсульные коллекции, аксессуары. Сегодня бренд CHAPURIN представлен в Европе, Азии и Америке.

«Клипы» ВКонтакте доступны на четвертой вкладке мобильного приложения VK. В разделе представлены короткие вертикальные видео на самые разные темы — от развлечений и музыки до образования и спорта. Среди ключевых особенностей — AR-эффекты и управление съемкой с помощью жестов. За первый месяц клипы собрали 3 млрд просмотров. Недавно раздел обновил рекорд вовлеченности — свыше 211 млн просмотров за сутки.