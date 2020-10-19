Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность

#MBFWRUSSIA и ВКонтакте «заспойлерят» показ CHAPURIN 

Партнерский материал 7 часов назад
#MBFWRUSSIA и ВКонтакте «заспойлерят» показ CHAPURIN
Фото: Пресс-служба
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia возвращается 19–23 октября.
В новом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia запускает спецпроект в коллаборации с ВКонтакте, крупнейшей социальной сетью в России и странах СНГ. «Спойлеры» дадут зрителям шанс увидеть весь процесс подготовки коллекции известного дизайнера Игоря Чапурина. Хотите побывать в мастерской дизайнера? Увидеть кастинги для показа? Вы сможете прожить целый день с командой бренда: заехать на площадку, посмотреть примерки, увидеть, как создаются модные образы, а также финальные репетиции, и даже рассмотреть эмоции команды после завершения показа! Эксклюзивные «Спойлеры» будут доступны в сервисе коротких видео «Клипы» во ВКонтакте и в официальной группе MBFW Russia.
Дом CHAPURIN основан российским дизайнером Игорем Чапуриным в 1998 году. История марки начинается с открытий собственного бутика в центре Москвы на Мясницкой улице. Начав с производства одежды Haute Couture, дизайнер бренда расширяет линейку продукции Дома, выпуская сезонные коллекции prêt-à-porter, капсульные коллекции, аксессуары. Сегодня бренд CHAPURIN представлен в Европе, Азии и Америке.
«Клипы» ВКонтакте доступны на четвертой вкладке мобильного приложения VK. В разделе представлены короткие вертикальные видео на самые разные темы — от развлечений и музыки до образования и спорта. Среди ключевых особенностей — AR-эффекты и управление съемкой с помощью жестов. За первый месяц клипы собрали 3 млрд просмотров. Недавно раздел обновил рекорд вовлеченности — свыше 211 млн просмотров за сутки.
Пожалуйста, оставайтесь с нами и следите за последними обновлениями в официальной группе Mercedes-Benz Fashion Week Russia во ВКонтакте начиная с 19 октября.
Видео дня. Фанаты опознали молодого жениха Волочковой
Мода , Игорь Чапурин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян вышла на улицу в наряде как в нулевых…
Ким Кардашьян вышла на улицу в наряде как в нулевых…
Обнаженная грудь Алеси Кафельниковой взволновала россиян
Обнаженная грудь Алеси Кафельниковой взволновала россиян
«Брюки добавили неряшливости»: Навка в неоднозначном зеленом наряде нарвалась на…
«Брюки добавили неряшливости»: Навка в неоднозначном зеленом наряде нарвалась на…
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Косметолог раскрыла секреты красивой улыбки
08:09
Косметолог раскрыла секреты красивой улыбки
Красота
10 самых верных звездных мужчин
08:02
10 самых верных звездных мужчин
Любовь Звёзды
Хитрости, о которых молчат сантехники
03:22
Хитрости, о которых молчат сантехники
Дом и сад
Куда пропал певец Сергей Крылов
02:40
Куда пропал певец Сергей Крылов
Звёзды
Звездные российские разлучницы, отбившие чужих мужей
03:13
Звездные российские разлучницы, отбившие чужих мужей
Любовь Звёзды
Ученые раскрыли, почему женщины живут дольше мужчин
05:49
Ученые раскрыли, почему женщины живут дольше мужчин
Здоровье
Фанаты опознали молодого жениха Волочковой
03:09
Фанаты опознали молодого жениха Волочковой
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение