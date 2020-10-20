Когда невысокие девушки подбирают одежду, они должны помнить о том, что их основная задача стать визуально выше и стройнее. Однако, сами того не подозревая, они совершают ошибки, из-за которых выглядят не так хорошо, как им хотелось бы.

Юлия PAVLOVA,

@juli_style.ruFashion-стилист, г. Краснодар

Жакет прямого кроя или оверсайз

Маленьким девушкам не стоит носить модные длинные жакеты и модели оверсайз — они будут тянуть вас книзу. Миниатюрным леди я советую выбирать такие же мини-жакеты, но помните: они не должны заканчиваться ниже талии. Выбирайте укороченные пиджаки.

Рубашка навыпуск

Если вы не будете заправлять в брюки, джинсы или юбку верхнюю часть комплекта (топ, рубашку, блузку), то это визуально сделает ваши ноги короче и испортит весь силуэт.

Тем более что стилисты рекомендуют это делать не только миниатюрным девушкам, но и высоким — такая подача образа сейчас очень актуальна. Можете поэкспериментировать и заправить только один край рубашки — так ваш аутфит будет выглядеть еще интереснее.

Одежда с заниженной талией

Вещи, у которых линия талии занижена, создадут впечатление, что у женщины короткие ноги — это совсем не нужно невысокой женщине. Проходите мимо такой одежды и присматривайте модели брюк с высокой посадкой и платья, у которых талия на своем месте.

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Детская одежда

Если хочется выглядеть достойно, лучше подбирать элегантные вещи, отказываясь при этом от бантиков, «школьных» воротничков, милых круглых пуговиц на блузках и куртках, а также от забавных принтов. Девушка с маленьким ростом и так выглядит издалека как подросток. Не стоит еще больше подчеркивать это «детскими» вещами.

Контрастный образ

Контрастные цвета разбивают фигуру на отдельные части, и маленький рост сразу бросается в глаза. Считается, что низеньким девушкам лучше собирать монохромные образы (в близких оттенках). Это помогает создать единую вертикальную линию для получения изысканного и классного результата.

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Горизонтальные полосы

Про горизонтальные принты лучше забыть: они уменьшают рост и визуально расширяют фигуру. Определенно, ваш выбор — это разнообразные принты с вертикальными полосками любой ширины и расцветки. Такая одежда не только удлиняет фигуру, но и стройнит.

Обувь с ремешком

Ремешок «перерезает» ногу и делает ее короче. Поэтому предпочитайте туфли без ремешка. Самая подходящая для вас обувь — аккуратные лодочки, желательно, телесного цвета. Такие туфли не только удлиняют ноги, но и подходят к любому наряду.

Обувь на толстой подошве

Слишком массивная обувь создаст такой же массивный образ. Лучше не носить массивные туфли с огромным каблуком: на маленьких девушках они выглядят довольно нелепо. Выбирайте обувь на устойчивом каблуке, не такую грубую и аккуратную платформу.

Кроме одежды и обуви, невысоким девушкам следует обратить внимание на сумки и украшения — он должны быть миниатюрными и изящными. Ведь за большой сумкой маленькая девушка просто «спрячется». Что касается крупных украшений, то для маленькой женщины они просто неуместны.

Юлия PAVLOVA, @juli_style.ru