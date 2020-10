Завершилась Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia 

19–23 октября прошла Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia одновременно в 5 городах России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Якутске. В столице — на 5 площадках: Музей моды, лофт «Надежда», дизайн-завод «Флакон», официальные дилерские центры Mercedes-Benz. Прямая трансляция показа в рамках #MBFWRussia прошла в том числе из столицы Индонезии — Джакарты, а видеопрезентации представили дизайнеры из Аргентины, Великобритании, Перу и США. В этом сезоне Неделя моды прошла в реальном и виртуальном пространстве. Физические показы были дополнены видеопрезентациями в интернете. Общее количество просмотров Недели моды за пять дней составило почти 10 млн (учитывались все площадки — социальные сети и медиа).

В новом сезоне digital-образ традиционного символа Недели моды — инфанты разработал московский художник Neiz.Vesten, который создает свои работы в стиле этнофутуризма и неосимволизма.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ, ЕСЛИ ПРОПУСТИЛИ?

ТРАНСЛЯЦИИ ПОКАЗОВ СО ВСЕЙ РОССИИ

РЕАЛИТИ-ШОУ НЕДЕЛИ МОДЫ В TIKTOK

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — первая Неделя моды в мире, которая представила реалити-шоу на платформе TikTok. Реалити-шоу Недели моды в TikTok собрало почти 1 млн просмотров за четыре дня. Гости, которые не были знакомы с форматом TikTok, могли попробовать записать свое первое короткое видео прямо на площадке. На стенде Mary Kay любой желающий мог снять вирусное видео, нажав на кнопку специального планшета, а затем поделиться им в своих социальных сетях.

ПОСЕТИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ ШОУРУМ

В новом сезоне специально для MBFW Russia британская IT-компания BrandLab Fashion создала виртуальную версию шоурума Pop-Up Shop . Не выходя из дома посетители в течение ближайшего месяца смогут совершить интерактивный 3D-тур, познакомиться с актуальными коллекциями 16 российских брендов, а также приобрести наиболее понравившиеся предметы одежды и аксессуары напрямую у брендов: Amarin, Ola Ola, Maison Esve, Ría Studio, Not for sale, Leather Like Wood, Dzhanelli Jewellery, General VI, Blanc, Yana Besfamilnaya и других.

УЧАСТНИКИ MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA

74 дизайнера из разных стран представили новые коллекции: Chapurin, Elena Souproun, K Titova, Mardo. _, Brevno, o5o, Hard by HSE Art and Design School, Ónoma:, Julia Dalakian, Math, Tsiganova & Konyukhov Art, Svarka, Alena Nega, участники проекта «Мода по-русски» ( Казакова Ольга , Климовских Валерия, Белоусова Надежда), Институт бизнеса и дизайна (B&D), Lokoto, N.Legenda, Lubovi, Otocyon, Marfa Fedorova, Maison Kaleidoscope, Solko, k∅d, Lutani, Les’ by Lesia Paramonova, Yana Besfamilnaya, Sxema, Lena Karnauhova, Maison Esve, Kisselenko, Sergey Sysoev, 1377, Za_Za, Vakproject, Semiletova, Nastya Nekrasova, Kruzhok, Mad Daisy, Gilvichyute, Innominate (Россия); Chain (Аргентина); Linus Leonardsson x The Guestlist (Великобритания); Wignyo X rorokenes, Vivi Zubedi, Defika Hanum X PALA Nusantara / Shoes by UJ Yuna, Anggia X Beadstown, Roemah Kebaya Vielga, Thiffa Qaisty, IR & IR, Ina Priyono, Agung Bali Collection X Bahalap, Adhy Alie (Индонезия); Annaiss Yucra x Ivaany (Перу); Chelsea Grays (США).