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Назван самый популярный модный бренд в мире 

Lenta.ru 29 октября 2020
Назван самый популярный модный бренд в мире
Фото: Lenta.ru
Итальянский дом моды Gucci вновь стал самым популярным брендом одежды в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.
Таким образом, Gucci занял первую позицию рейтинга, составленного по итогам третьего квартала 2020 года. За ним последовали итальянская стрит-стайл марка Off-White и американский спортивный бренд Nike — лидер второго квартала года.
На четвертой и пятой строчках в списке самых востребованных производителей одежды расположились Prada и Balenciaga. В топ-10 также вошли такие марки, как Fendi, Versace, Saint Laurent, Bottega Veneta и Valentino — они заняли с шестого по 10 места соответственно.
Примечательно, что британский Burberry покинул топ-10 прошлого квартала 2020 года и опустился на 12-е место, уступая предыдущую позицию Jacquemus. В топ-20 рейтинга также попали Moncler, Alexander McQueen, Loewe, Balmain, Adidas, Givenchi, Fear of God и Marine Serre.
Последний раз Gucci занимал первое место во втором квартале 2019 года, затем до первого квартала 2020 года его сменял Off-White.
Рейтинг Lyst составляется одноименной платформой поиска модной одежды, которая отслеживает поведение более девяти миллионов покупателей в месяц. Данные собираются на основе поисковых запросов в Google и соцсетях, а также розничных продаж. В ежеквартальных отчетах публикуется не только список 20 самых популярных мировых брендов, но и наиболее популярные товары для мужчин и женщин.
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