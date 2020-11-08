Женские вещи, которые ненавидят мужчины 

Обновляя свой гардероб, девушка обычно ориентируется на модные журналы и собственный вкус. И лишь изредка учитывает мнение своего мужчины. Но далеко не все женские вещи и аксессуары представители сильного пола хотели бы видеть на своих избранницах. Подробности — в статье «Рамблера».

Комбинезон

Он отлично смотрелся на умнице Гаечке из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Но в реальной жизни мужчины воспринимают комбинезон как рабочую одежду.

Угги

Многие девушки любят угги за практичность и комфорт. Однако мужчины считают, что дутые сапоги попросту уродуют женские ноги.

Юбка-тюльпан

И в этом случае парни категоричны: такие юбки, по их мнению, нарушают пропорции женского тела.

Широкие штаны

Шаровары или бананы равно отвратительны мужчинам. Они считают, что такие штаны безобразно смотрятся на любой девушке, даже очень стройной.

Футболки с провокационными надписями

Парни уверены, что такие футболки украшают лишь девочек-подростков.

Заколки и резинки

Еще одна вещь, по мнению мужчин, уместная только в прическе школьницы.

Длинные многослойные юбки

Казалось бы, очень женственная вещь. Однако не все мужчинам нравится богемный или этнический стиль. Некоторым такие юбки и вовсе кажутся цыганскими. К тому же такая юбка непрактична во время прогулки.