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5 трендов из 90-х, которые в моде 

Harper’s Bazaar 17 часов назад
5 трендов из 90-х, которые в моде
Фото: Harper’s Bazaar
Мода циклична, а все новое — это хорошо забытое старое. Эти прописные истины знакомы всем и каждому. В этом сезоне они, правда, зазвучали особенно громко — ввиду полного возращения стиля 90-х. Дизайнеры и фэшиониста так правдоподобно цитируют эту декаду, что иногда трудно даже сходу понять, какого года снимок перед тобой — 1995-го или 2020-го. Мы решили рассказать о 5 самых заметных трендах 90-х, которые в моде до сих пор. И сейчас, возможно, даже больше, чем 25-30 лет назад.

Кожаный жакет

Уверены: кожаный жакет вы наверняка видели на архивных снимках своей мамы. И уж точно — на фото юных Вайноны Райдер, Гвинет Пэлтроу и Шэннен Доэрти. Теперь одну из знаковых вещей 90-х с не меньшим успехом носит целый десант популярных моделей и it-girls: Белла Хадид, Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян и многие другие.
Единогласно объявленный вещью сезона, пиджак из кожи носят буквально со всем: с джинсами и футболками, строгими брюками и рубашками или даже в качестве платья — если длина позволяет. Этой осенью он с легкостью заменит вам надоевшую косуху и пригодится как для нарядных аутфитов, так и на каждый день.

Трикотажное макси-платье

Еще одна крайне удобная вещь для холодного сезона — и снова родом из 90-х. Длинные облегающие платья из тонкого трикотажа, которые когда-то очень любила Гвинет Пэлтроу, надолго были забыты модницами. Но осенью 2020 они "восстали из пепла" — и мы снова от них без ума. Носить их можно как с каблуками, так и с грубыми ботинками — во всех вариантах смотреться это будет эффектно. К тому же это еще и тепло: трикотажное платье согреет не хуже любого свитера.
Harper’s Bazaar

Пальто с меховым воротником

Когда-то такое пальто носила на прогулки бесспорная икона стиля 90-х — Кэролин Бессетт-Кеннеди. А сегодня — Белла Хадид и целая вереница популярных модных блогеров. Мех может быть также использован в качестве декора на манжетах рукавов — это опционально. Но на воротнике он должен быть обязательно. Примеров таких пальто в новых коллекциях — очень и очень много.
Например, у Lanvin и Louis Vuitton.

Платье-комбинация

Вещь, которая окончательно превратилась из исподнего в платье "на выход" в 90-х силами Кельвина Кляйна и Джона Гальяно, совершила свое большое возвращение в моду сегодняшнюю.
В коллекциях Jacquemus, Lanvin и Alberta Ferretti она процитирована абсолютно буквально — в таких же 25 лет назад щеголяли на светских мероприятиях Гвинет Пэлтроу, Джулия Робертс, Кэмерон Диаз и даже принцесса Диана. Сегодня комбинации можно носить как самостоятельно, так и с трикотажным джемпером, кардиганом или оверсайз-жакетом — так они верой и правдой прослужат вам даже в холода.
Harper’s Bazaar

"Мужской" костюм

Тейлоринг уже настолько "прижился" в современной моде, что из разряда трендов перешел в категорию вечной классики. Брючные костюмы делают попросту всегда — это основа гардероба и то, без чего не может обойтись ни одна модная девушка. Причем в этом сезоне он должен быть максимально маскулинным — будто с плеча вашего бойфренда. В 90-х такие костюмы сделали популярными Кэмерон Диаз, Джулия Робертс и Вайнона Райдер, а сегодня их носят буквально все. Уверены, у вас тоже есть такой.
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Мода , Кэмерон Диаз , Вайнона Райдер , Джон Гальяно , Гвинет Пэлтроу , Кендалл Дженнер , Джулия Робертс , Белла Хадид , Ирина Шейк , Ким Кардашьян , Louis Vuitton
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