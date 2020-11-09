5 трендов из 90-х, которые в моде 

Мода циклична, а все новое — это хорошо забытое старое. Эти прописные истины знакомы всем и каждому. В этом сезоне они, правда, зазвучали особенно громко — ввиду полного возращения стиля 90-х. Дизайнеры и фэшиониста так правдоподобно цитируют эту декаду, что иногда трудно даже сходу понять, какого года снимок перед тобой — 1995-го или 2020-го. Мы решили рассказать о 5 самых заметных трендах 90-х, которые в моде до сих пор. И сейчас, возможно, даже больше, чем 25-30 лет назад.

Кожаный жакет

Единогласно объявленный вещью сезона, пиджак из кожи носят буквально со всем: с джинсами и футболками, строгими брюками и рубашками или даже в качестве платья — если длина позволяет. Этой осенью он с легкостью заменит вам надоевшую косуху и пригодится как для нарядных аутфитов, так и на каждый день.

Трикотажное макси-платье

Еще одна крайне удобная вещь для холодного сезона — и снова родом из 90-х. Длинные облегающие платья из тонкого трикотажа, которые когда-то очень любила Гвинет Пэлтроу, надолго были забыты модницами. Но осенью 2020 они "восстали из пепла" — и мы снова от них без ума. Носить их можно как с каблуками, так и с грубыми ботинками — во всех вариантах смотреться это будет эффектно. К тому же это еще и тепло: трикотажное платье согреет не хуже любого свитера.

Harper’s Bazaar

Пальто с меховым воротником

Когда-то такое пальто носила на прогулки бесспорная икона стиля 90-х — Кэролин Бессетт-Кеннеди. А сегодня — Белла Хадид и целая вереница популярных модных блогеров. Мех может быть также использован в качестве декора на манжетах рукавов — это опционально. Но на воротнике он должен быть обязательно. Примеров таких пальто в новых коллекциях — очень и очень много.

Платье-комбинация

Вещь, которая окончательно превратилась из исподнего в платье "на выход" в 90-х силами Кельвина Кляйна и Джона Гальяно , совершила свое большое возвращение в моду сегодняшнюю.

В коллекциях Jacquemus, Lanvin и Alberta Ferretti она процитирована абсолютно буквально — в таких же 25 лет назад щеголяли на светских мероприятиях Гвинет Пэлтроу, Джулия Робертс Кэмерон Диаз и даже принцесса Диана. Сегодня комбинации можно носить как самостоятельно, так и с трикотажным джемпером, кардиганом или оверсайз-жакетом — так они верой и правдой прослужат вам даже в холода.

Harper’s Bazaar

"Мужской" костюм