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Модель пожаловалась на испорченное из-за дешевого наряда сиденье Porsche 

Lenta.ru 11 часов назад
Модель пожаловалась на наряд, испортивший ее авто
Фото: Pixabay
Модель из Лондона пожаловалась, что дешевый наряд бренда Missguided оставил пятна на сидении ее дорогостоящего автомобиля. Об этом сообщает The Sun.
30-летняя Нина Бейли (Nina Bailey) рассказала, что меньше года назад приобрела Porsche Macan стоимостью 60 тысяч фунтов стерлингов (6,1 миллиона рублей), и пришла в ярость, обнаружив, что замшевое автокресло молочного цвета потемнело от краски ее черного комбинезона стоимостью 18 фунтов стерлингов (1830 рублей). Героиня материала заявила, что до этого вещь испортила ее белоснежное постельное белье.
The Sun
Модели пришлось обратиться в несколько салонов и сервисных центров, однако специалисты сообщили, что вряд ли смогут вывести грязь из салона машины. «Мне удалось выбросить постельное белье, но я не могу заменить сиденье, поскольку это Porsche. Теперь пятно застряло», — объяснила Бейли. Она также добавила, что в описании комбинезона на сайте марки не было никакой информации, указывающей на то, что краска может сойти с изделия.
По словам модели, Missguided принесли свои извинения, но «не взяли на себя ответственность», поскольку они сообщили, что продукт прошел испытания и «краситель не переносится».
«Мы понимаем разочарование покупательницы, наша компания серьезно относится к заявлениям такого рода. В настоящее время мы тщательно изучаем, что произошло, и будем держать наших клиентов в курсе прогресса», — заявил представитель бренда.

В свою очередь Бейли сказала: «Я не собираюсь ничего у них заказывать снова, потому что не хочу давать им денег, пока не разберусь с этим».

В октябре клиентка попросила модный бренд о возврате средств и в ответ была названа «сукой». Британка Ивонна Редмонд рассказала, что отправила запрос в службу поддержки марки New Look с просьбой ускорить оформление возврата денежных средств за джинсы, которые она вернула ранее. По ее словам, в ответ ее оскорбили.
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