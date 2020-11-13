Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде 

Lenta.ru 5 часов назад
Хромченко раскритиковала советскую привычку в стиле
Фото: Кадр программы «Модный приговор»
Телеведущая Эвелина Хромченко призвала зрителей бросить «старинную советскую привычку» при сочетании цветов одежды. На эту тему она высказалась в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале.
Она утверждает, что нет необходимости стараться «подогнать» сапоги под цвет верхней одежды. По ее мнению, таким образом не получится добиться идеального сочетания, если только вещи не продавались в одном комплекте.

«Когда цвета близки, но не точь-в-точь, они начинают читаться как ошибка подбора», — пояснила ведущая.

Вместо этого Хромченко посоветовала делать очевидную разницу между оттенками, тем самым соблюдая правила колористики.
Разбирая образы участниц шоу, составленные стилистами-любителями, эксперт также обратила внимание на неверную комбинацию оттенков. Так, по ее словам, к коричневым куртке и платью одной гостьи подошли бы более яркие, красные или зеленые сапоги.
В то же время в голубом комплекте второй женщины неудачно подобрана юбка.
«Бирюзовая юбка не очень уживается с двумя другими голубыми оттенками, которые включены в комплект. По старинной советской привычке люди напрасно подбирают одежду в тон. Не надо», — заключила Хромченко.
В августе ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил лишение армейских генералов каракулевых шапок жалостью государства по отношению к новорожденным ягнятам. «Берегут маленьких барашков, хотят, чтобы их не убивали маленькими и не пускали на производство шапок», — посетовал он.
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Последние новости
Путин раскрыл число жертв войны в Нагорном Карабахе Путин раскрыл число жертв войны в Нагорном Карабахе Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих выдвинули на «Оскар» Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих выдвинули на «Оскар» Мэра Томска задержали Мэра Томска задержали
Женский форум
Мода , Александр Васильев , Эвелина Хромченко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Дом и сад
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
09:18
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
Звёзды Красота
Звездные детки, растущие копиями родителей
11:08
Звездные детки, растущие копиями родителей
Дети Звёзды
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение