Хромченко раскритиковала советскую привычку в стиле

Телеведущая Эвелина Хромченко призвала зрителей бросить «старинную советскую привычку» при сочетании цветов одежды. На эту тему она высказалась в очередном выпуске шоу «Модный приговор» на Первом канале.

Она утверждает, что нет необходимости стараться «подогнать» сапоги под цвет верхней одежды. По ее мнению, таким образом не получится добиться идеального сочетания, если только вещи не продавались в одном комплекте.

«Когда цвета близки, но не точь-в-точь, они начинают читаться как ошибка подбора», — пояснила ведущая.

Вместо этого Хромченко посоветовала делать очевидную разницу между оттенками, тем самым соблюдая правила колористики.

Разбирая образы участниц шоу, составленные стилистами-любителями, эксперт также обратила внимание на неверную комбинацию оттенков. Так, по ее словам, к коричневым куртке и платью одной гостьи подошли бы более яркие, красные или зеленые сапоги.

В то же время в голубом комплекте второй женщины неудачно подобрана юбка.

«Бирюзовая юбка не очень уживается с двумя другими голубыми оттенками, которые включены в комплект. По старинной советской привычке люди напрасно подбирают одежду в тон. Не надо», — заключила Хромченко.