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Louis Vuitton выпустил домашние тапки за сотню тысяч рублей 

Lenta.ru 11 часов назад
Louis Vuitton выпустил тапки за сотню тысяч рублей
Фото: Louis Vuitton
Французский модный дом Louis Vuitton выпустил тапки из норки за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает The Sun.
Речь идет о домашних лоферах Dreamy из натурального меха, которые вошли в рождественскую коллекцию бренда. Обувь представлена в белом, нежно-розовом, сером и светло-коричневом цветах. Стоимость пары на сайте марки составляет 1580 фунтов стерлингов (139 тысяч рублей).
«Роскошные лоферы Dreamy из меха норки украшены классическим узором Monogram. Подкладка из стриженого меха норки придает модели дополнительный комфорт. Чехол из бархата, который входит в комплект к обуви, идеален для путешествий», — гласит описание товара.
Кроме того, в новой коллекции французского бренда появились норковые мюли с закрытым и открытым носами. Их стоимость варьируется от 88 до 102 тысяч рублей.
В июне Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей. В ассортименте итальянского модного дома появилась новая модель текстильных тапок-унисекс, на которых изображен логотип Gucci, впервые использованный в 70-х годах прошлого века.
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