Стилист назвала детали, которые портят образ

Некоторые детали одежды или аксессуаров способны испортить весь образ и заставить человека выглядеть дешево. О том, каких составляющих в наряде лучше избегать, рассказала стилист программы «Модный приговор» Ольга Соколенко на личной странице в Instagram.

По ее словам, бояться вещей из масс-маркета не стоит.

— Стильно — не значит дорого! Многие знаменитости уже давно носят одежду из масс-маркета и выглядят при этом не менее эффектно, — уверяет специалист.

Она подчеркнула, что портят образ совершенно другие аспекты. Например, выбор одежды, пестрящей пайетками и стеклянными элементами, для повседневной носки. Также не следует отдавать предпочтение дешевому кружеву, блестящим колготкам и чулкам, трендам прошлых сезонов, дешевой короткой прозрачной одежде и большому количеству бижутерии.

Кроме того, вещи должны быть подобраны по размеру и выглядеть ухоженно, без пятен, торчащих ниток и швов. Следует обращать внимание и на фурнитуру — дешевые молнии и пуговицы испортят впечатление о человеке. Аксессуары нужно подбирать аккуратнее: лучше приобрести недорогую, но достойную сумку, чем подделку бренда.

Соколенко добавила, что образ дополняет и внешний вид человека. В связи с этим стоит отказаться от яркого броского макияжа днем и следить за состоянием кожи лица и рук.