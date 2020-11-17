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На сумки Prada за сотни тысяч рублей по ошибке поставили цены в 1400 рублей 

Lenta.ru и ещё 1 19 часов назад
На сумки Prada по ошибке поставили цены в 1400 рублей
Фото: Globallookpress.com
Из-за неполадок на японской версии сайта люксового бренда Prada на дорогостоящие сумки за сотни тысяч рублей поставили ошибочно низкие цены. Об этом сообщает Independent.
Так, стоимость некоторых вещей из новых коллекций, в частности, кроссовок и головных уборов, составляла около трех фунтов стерлингов (300 рублей). Клиенты марки принялись совершать покупки и делиться скриншотами сайта в соцсетях.
Например, у одного юзера в корзине было две кожаных сумки модели Saffiano, и цена каждой из них составляла 14 фунтов стерлингов (1415 рублей), несмотря на оригинальную стоимость в 1300 фунтов стерлингов (131 480 рублей).
Другой покупатель поделился изображениями сумки Cleo из матовой кожи стоимостью 18 фунтов стерлингов (1820 рублей). Отмечается, в настоящее время на британском веб-сайте марки данная модель продается по цене 1440 фунтов стерлингов (145 640).
Как передает издание, неизвестно, удалось ли клиентам завершить покупки.
Отмечается, что в тот же день, 11 ноября, на странице бренда в Twitter появилось сообщение о возникших на сайте неполадках. Днем позже представители бренда заявили: «Проблема с отображением цены, которая возникла в официальном интернет-магазине Prada, решена. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства».
Ранее в ноябре дешевый шарф из «магазина для бедных» оказался люксовой вещью за 17 тысяч рублей. Так, женщина посетила магазин подержанных вещей, где нашла черный шарф марки Alexander McQueen, на который нанесен принт в виде белых черепов и монограмма модного дома. По словам героини материала, ей удалось приобрести шарф всего за два фунта стерлингов (207 рублей).
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