«В 21 веке мех носит исключительно быдло»

По словам Миро, стоило ей только высказать свое мнение, как оно моментально подверглось критике:

"В 21 веке натуральный мех носит исключительно тупое быдло. Это — моё личное мнение, которое я высказала вчера в Инстаграме.

Многим оно ужасно не понравилось. Застрявшие в «нулёвых» колхозницы — неактуальные, немодные и откровенно тупые — налетели на меня с оскорблениями".

Объясняя свою позицию, блогер попыталась просветить своих подписчиков на тему того, как изготавливаются изделия из натурального меха. Миро прикрепила видеоролик, а также статью издания Daily Mail, где рассказывается о том, что происходит на пушных фермах.

"Я не дружу с людьми, которые носят натуральный мех. Я считаю их либо идиотами, либо отморозками. Ни с теми, ни с другими мне разговаривать не о чем",

— вновь подчеркнула блогер.

Миро также ответила людям, уверенным, что в суровый мороз невозможно согреться в одежде из ненатуральных материалов:

"«А как же Иркутск и минус 40?» — спросите вы в жалкой попытке оправдать собственное соучастие в ничем не оправданной жестокости.

В холода я ношу крутую, стильную парку из синтетических материалов. Ни одна шуба рядом не стояла по теплоте.

Моя парка не выглядит «дорохо-богато» в глазах быдла из подворотни, но стоит дороже любой доступной им норки.

На ней нет крови, и это для меня — главное",

— заключила Миро.