Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду 

Lenta.ru 9 часов назад
Популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду
Фото: Beretta / Sims / Shutterstock / REX
Кожаные ботинки с массивной подошвой, которые были популярны в 1990-х годах, вновь вернулись в моду в 2020-м. На это обратили внимание журналисты Metro.
Согласно материалу, знаменитости все чаще появляются на публике в сапогах из кожи, которые в сети прозвали грубыми из-за высокой подошвы. Отмечается, что в настоящий момент поклонницы моды предпочитают упомянутую обувь на платформе ботильонам на каблуках.
Чаще всего грубые сапоги сочетают с джинсами, пиджаками и толстовками. При этом некоторые звезды надевают их с летними платьями и удлиненными рубашками.
Так, например, российскую супермодель Ирину Шейк запечатлели на прогулке в Нью-Йорке в облегающем коротком платье на молнии синего цвета, грубых ботинках на шнуровке GAO и солнечных очках прямоугольной формы. На фото в руках она держит маленькую кожаную сумку.
Ее коллега манекенщица Белла Хадид появилась на публике в аналогичной обуви, а именно, высоких сапогах на массивной подошве. Она также надела голубые джинсы прямого кроя, розовую рубашку и приталенный пиджак в тон. Модель Кендалл Дженнер, в свою очередь, вышла в свет в серых джинсах, черных ботинках и пальто в пол.
Отмечается, что грубые ботинки появились в ассортименте различных брендов, таких как Asos, Cos, Zara, Topshop, а также Dr Martens и Prada.
Ранее сообщалось, что трендовая 70-х годах обувь стала новым трендом у женщин. Речь идет о кожаных полусапогах на шнуровке с массивной подошвой, которые прозвали «панковскими». Известно, что описанный предмет гардероба был востребован рядом субкультур, такими как скинхеды и панки, в 1970-х годах.
Видео дня. Газманов показал честное фото 51-летней жены
Последние новости
Ученый оценил риск заразиться COVID-19 через продукты, в магазинах и транспорте Ученый оценил риск заразиться COVID-19 через продукты, в магазинах и транспорте Сборная России пропустила пять безответных мячей от Сербии в Лиге наций Сборная России пропустила пять безответных мячей от Сербии в Лиге наций Аудитора Счетной палаты Меня задержали по делу о хищении 700 миллионов рублей Аудитора Счетной палаты Меня задержали по делу о хищении 700 миллионов рублей
Женский форум
Мода , Кендалл Дженнер , Белла Хадид , Ирина Шейк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Как сделать губы пухлыми без инъекций
05:12
Как сделать губы пухлыми без инъекций
Красота
4 продукта, которые не стоит есть каждый день
06:08
4 продукта, которые не стоит есть каждый день
Еда Здоровье
Домашние растения, красиво цветущие круглый год
03:20
Домашние растения, красиво цветущие круглый год
Дом и сад
Звезды, чьи карьеры разрушили запрещенные препараты
11:45
Звезды, чьи карьеры разрушили запрещенные препараты
Звёзды Здоровье
Врач рассказала, зачем каждый день целоваться
10:58
Врач рассказала, зачем каждый день целоваться
Психология
Зачем каждой женщине нужно стоять на гвоздях
11:02
Зачем каждой женщине нужно стоять на гвоздях
Здоровье
Газманов показал честное фото 51-летней жены
02:52
Газманов показал честное фото 51-летней жены
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение