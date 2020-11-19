Какую верхнюю одежду точно не стоит носить зимой

Главный ресурс любой модной девушки — это знания о ключевых актуальных трендах. Обладая ими, вы всегда будете знать, какие именно вещи нужно выбрать. Правда, от досадных ошибок никто не застрахован — иногда интуиция и доступная информация могут вас и подвести. Чтобы такого не происходило, нужно "знать врага в лицо" — а точнее, быть в курсе антитрендов. Чтобы обеспечить вас полным объемом информации на будущую зиму, мы составили список основных антитрендов в зимней верхней одежде. Теперь вы точно будете знать, каких курток, шуб и пальто стоит избегать в этом сезоне, чтобы не выглядеть старомодно.

Расклешенные шубы

Вполне возможно, что шубу такого кроя носили ваши мама и бабушка. Впрочем, это вовсе не то, что стоит передавать по наследству. Пожалуй, нет ни одной девушки, которую бы крой "колокольчик" украсил. Он полнит, прибавляет возраста и искажает пропорции фигуры. Поэтому мы не видим никакого здравого смысла, чтобы носить такое в 2020-м году.

Harper’s Bazaar

Вместо этого присмотритесь к прямым оверсайз-вариантам — предпочтительно из эко-меха. Это не только модно, но еще и этично: поберегите норок и соболей. Они тоже хотят жить.

Пуховики с мехом

Меховые воротники, карманы и манжеты на пуховиках могут кому-то казаться красивыми — но точно не являются модными. Подобный декор способен попросту убить вашу стильную репутацию, так что лучше все же их избегать. Тем более что никакого практического значения они не имеют.

Harper’s Bazaar

Не думаем, что тонкая меховая оторочка на капюшоне хоть как-то вас согреет — зато уж точно испортит ваш лук. А вот меховые воротники на пальто мы как раз одобряем: они снова в тренде, совсем как в 90-х.

Норковые шубы "в пол"

Еще один символ роскоши из прошлого. Если в вашем гардеробе все еще висит шуба из норки длины макси, то мы советуем вам оставить ее в уходящем году — как и все плохое. К ней относится все то, что мы уже сказали про "колокольчики": они выглядят грузно, прибавляют вам лет и вообще выглядят артефактами из прошлого. Мы смотрим только вперед — а значит, носить подобные вещи нам не к чему.

Harper’s Bazaar

Пуховики-платья

Мы знаем, что российские девушки хотят оставаться женственными даже в суровые морозы. Поэтому в какой-то момент дизайнеры пошли им на уступки и придумали странный гибрид пуховика и платья в стиле New Look с пышной юбкой и акцентированной талией. И хотя из попыток сочетать несочетаемое иногда выходят любопытные эксперименты, этот — явно не из их числа.

Мало того, что это смотрится ужасно старомодно, такой пуховик еще и попросту неудобен. Под него нереально надеть жакет или плотный трикотажный джемпер, без которых не обойтись суровой зимой.

Harper’s Bazaar

Про многослойные образы мы вообще промолчим. Снова советуем выбирать прямые оверсайз-куртки: между верхней одеждой и вами должно быть достаточно места, чтобы надеть что-то более теплое, чем платье-футляр.

Верхняя одежда с коротким рукавом

Снова случай, который нельзя оправдать ни удобством, ни стилем. Мало того, что рукава 3/4 и 7/8 на шубах или куртках уже давно не актуальны — они еще и жутко непрактичны. Вам либо придется всегда надевать под них плотные вещи с длинным рукавом (что будет смотреться весьма странно), либо обязательно носить длинные перчатки — что не всегда комфортно. Так что лучше выбирайте длинный рукав на верхней одежде и не создавайте себе лишних проблем на пустом месте.