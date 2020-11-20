Назван подходящий для онлайн-встреч стиль одежды 

Эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова рассказала, в какй одежде лучше всего проводить рабчие онлайн-встречи. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению эксперта, выбирая одежду для онлайн-конференции, следует исходить из того, как бы вы встречали коллег дома.

«Вы бы не встречали их в халате, потому что это ваши коллеги, но и в пиджаке и галстуке вы бы тоже не были, потому что вы дома. Это был бы смарт-кэжуал», — сказала Лукинова.

Эксперт также порекомендовала общаться с коллегами по видеосвязи на максимально нейтральном фоне. Лучше всего — спиной к стене, так родственники или домашние животные не попадут в кадр. Также могут подойти виртуальные фоны с нейтральной картинкой.