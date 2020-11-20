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Звезды выбирают одежду с откровенными вырезами 

Lenta.ru 2 часа назад
Знаменитости начали массово сниматься в нарядах с откровенными вырезами и запустили новый тренд. На размещенные в Instagram кадры обратили внимание журналисты The Sun.
Одной из первых эту тенденцию полюбила 46-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм. В своих соцсетях она продемонстрировала черное платье собственного бренда Victoria Beckham, которое оформлено вырезом в зоне декольте в форме с замочной скважины. Стоимость описанного наряда составляет 1499 фунтов стерлингов (151 250 рублей).
Участница группы Little Mix Ли-Энн Пиннок, в свою очередь, попозировала в белом облегающем платье с боковым вырезом, оголяющим талию, живот и часть бедра, в то время как британская певица Элли Голдинг прошлась по улицам в наряде красного цвета: на ней были мини-шорты, бюстгальтер с вырезами, легкое пальто и ботинки на массивной подошве.
Тренд поддержали и британские телеведущие. Например, 49-летняя Аманда Холден опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена в черном-мини платье с овальным вырезом в зоне декольте. При этом ее коллега Майя Джама сфотографировалась в темно-коричневом шелковом платье, которое оформлено широким вырезом на талии.
Ранее в ноябре звезды массово надели бикини с ковбойскими сапогами и запустили неожиданный флешмоб. Первыми этот тренд применили американская телезвезда Ким Кардашьян и британская модель Риан Сагден, которые снялись в купальных костюмах и описанной обуви для соцсетей. Позже подобные фото опубликовали младшая сестра Кардашьян Кендалл Дженнер и певица Кайли Миноуг.
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Мода , Фото , Виктория Бекхэм , Кендалл Дженнер , Аманда Холден , Ким Кардашьян
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