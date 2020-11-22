Эвелина Хромченко
в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказала из чего складывается актуальный образ. И назвала главный антитренд сезона, ответив на претензию бойфренда участницы проекта.
Владиславу не понравился лук, в который нарядил «народный стилист» его возлюбленную Анастасию. Девушка вышла на подиум в летящем платье с цветочным принтом и в рокерской тяжелой косухе.
«Мне не нравится. Это два разных мира!» - возмутился мужчина.
Однако Эвелина Хромченко оказалась иного мнения. Модный комплект.
«Правильно! Это два разных мира и именно на этом сегодня построено стилистическое решение любого модного комплекта. Единство и борьба противоположностей находится в основе принципов современной стилизации. Этот комплект прекрасен тем, что в нем есть необходимый баланс противоположностей, который так раздражает ортодоксально настроенных в отношении женской моды мужчин. Не удивительно, что вы так реагируете, ведь ваше традиционное представление о прекрасном диктует вам единство стиля», - парировала ведущая.
По словам стилиста, сегодня это уже не тренд, а откровенный антитренд, которого нужно избегать.
«Это уже дико не модно! Мода сделала новый виток», - сказала Эвелина. Смотрите также